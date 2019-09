Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Bulandra a facut cateva precizari despre boala directorului institutiei, Alexandru Darie, care a murit la varsta de 60 de ani. Acesta a fost diagnosticat in urma cu trei ani cu ciroza hepatica, insa nu s-a aflat pe „nicio lista de transplant”, așa cum s-a vehiculat in presa. „Diagnosticat in…

- In aceeasi zi, au loc doua aspecte astrale benefice de trigon : Mercur e in trigon cu Pluto iar Marte e in trigon cu Saturn. Al doilea moment de mare putere al saptamanii este ziua de sambata 14 septembrie : avem Luna plina in Pesti iar Mercur si Venus ies din Fecioara si ajung in Balanta ! Luna…

- Intre 31 august și inceputul zilei de 1 septembrie, duel intre trup și suflet, intre fizic și psihic pe fondul multor relații astrale ce rascolesc trecutul, amintirile dar și suferințele organice. Tendința generala a acestor nativi va fi cea de curațare a locului, de eliminare a aspectelor care nu mai…

- Horoscopul toamnei 2019. Berbec - O toamna cu mai puține griji Viata capata un ritm mai lent in toamna, esti nevoita sa amani tot felul de planuri, petrecerile de familie sau proiectele personale. Septembrie pare sa fie o perioada in care trebuie sa iti sacrifici timpul liber, sa muncesti mult peste…

- Horoscop 4 august 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile Horoscop 4 august 2019 - Berbec: Ai la dispoziție o zi care aduce inspirație, dar aceasta apare numai in liniște și ca sa ajungi la liniștea interioara trebuie sa oprești toate conflictele din mintea ta. Horoscop 4 august 2019 - Taur:…

- Odata cu Soarele aflat sectorul spiritual și in opoziție cu Saturn, peste care se suprapune eclipsa parțiala de Luna, axa caselor 6 – 12, dar și cu Pluto, pe parcursul acestei saptamani, fii atent la stilul de viața pentru ca iți poți compromite munca prin acuze nefondate dar care te pot costa funcția,…

- In ziua de 29 iunie, celor nascuți in Balanța le vor trece prin minte idei pe care nu le vor materializa privitoare la rezolvarea unei incurcaturi patrimoniale, succesorale sau nascut din conflicte și partaje dificile. Risc de accidente legate de factorul Pamant: caderi, lovituri, traumatisme rezultate…