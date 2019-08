Horoscop 29 august 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 29 august 2019 - Berbec: Se poate spune ca iți vine mintea la cap, dar acesta nu este un motiv suficient ca sa consideri ca doar parerile tale sunt valabile, iar ale celorlalți nu. Horoscop 29 august 2019 - Taur: Incepe sa se faca lumina și in planurile tale de viitor, cele la care tot lucrezi impreuna cu cei dragi. Comunicarea devine mai buna și ar fi bine sa te folosești de acest lucru. Horoscop 29 august 2019 - Gemeni: Ai șansa de a incepe o organizare reala in casa și in familie, in așa fel incat sa inceapa și rezolvarea…