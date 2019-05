Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP. Berbecii, Gemenii, Racii și Peștii, cel mai probabil, iți vor spune sa-i privești in timp ce iși vor duce la indeplinire visul, chiar daca poate pe moment i-ar putea descuraja puțin, scrie antena3.ro. De asemenea, ar putea sa-ți aduca aminte ca nici nu ți-au cerut parerea. Citeste…

- BerbecGasește un echilibru astazi. Incearca sa eviți confruntarile, dar fara sa te retragi complet. Va trebui sa te gandești cu atenție inainte sa acționezi. Totuși, per ansamblu, vei avea o zi buna.

- Horoscop 9 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 9 aprilie 2019 - Berbec: Exista riscul, foarte probabil, de a acorda o importanța exagerata unor opoziții care vin din anturaj sau de la persoane sus puse, pe care la admiri sincer. Horoscop 9 aprilie 2019 - Taur: Cum iți așterni,…

- Aceste trei zodii vor avea succes pe plan profesional in 2019 și vor reuși sa iși consolideze pozițiile pe care le ocupa, scrie realitatea.net.RacLucrezi mult și ramai productiva. Vei avea mult noroc in afaceri și vei fi mai productiva ca niciodata.

- Horoscop 25 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 25 martie 2019 - Berbec: Ești invitat sa faci performanța și nu oricum ci in tot ce ți-ai propus. E de ajuns sa adopți o viziune ceva mai optimista și vei reuși sa rezolvi unele probleme spinoase. Horoscop 25 martie 2019 -…

- HOROSCOP BERBEC. Pentru saptamana urmatoare berbecii trebuie sa munceasca mult, mai ales marți și miercuri. E luna plina joi și intereseaza direct mai ales in ceea ce privește relațiile. Berbecii sunt foarte atenți la munca, dar și in parteneriate. Vor sa iși impuna opinia. HOROSOCP TAUR.…

- BERBEC Aveti sanse mari de succes la locul de munca sau in afaceri si s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti mai multe drumuri scurte. O persoana cu autoritate, care va apreciaza corectitudinea, este dispusa sa va acorde un sprijin important. Intampinati dificultati in plan sentimental. Le puteti rezolva,…

- BERBECPuteți avea succes in afaceri. Totusi, fiți prudent și evitați discuțiile in contradictoriu cu partenerii de afaceri. TAURFaceți schimbari importante in plan sentimental și social. Cineva apropiat va ofera un cadou de care va bucurați foarte mult.