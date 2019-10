Stiri pe aceeasi tema

- Berbec: 21 martie – 20 aprilie Berbecii sunt cei care se vor bucura de un noroc foarte mare din partea destinului. Acestia vor excela la capitolul dragoste si vor avea sansa sa isi gaseasca marea iubire. Daca exista rabdare si incredere, iubirea nu va intarzia sa apara si sa bucure inimile…

- BERBEC Azi aveti unda verde la intalnirile cu prietenii și chiar puteti pune la cale planuri frumoase impreuna. Atenție, insa, la modul de comunicare! Incercați sa fiti mai linistiti in tot ce faceti.

- Principalele evenimente astrologice din Horoscop octombrie 2019 sunt reprezentate de tranzitul lui Mercur, Venus și al Soarelui in Scorpion, al lui Marte in Balanța, reluarea aspectului direct a lui Pluton in Capricorn, asumarea celui retrograd de Mercur in Scorpion, Luna plina din Berbec și Luna…

- Horoscop 4 septembrie 2019 Berbec Dragi Berbeci, astrologii anunta o zi linistita pentru voi. Puneti-va gandurile in ordine, iesiti la aer liber, fie cu prietenii, persoana iubita, fie singuri. Reincarcati-va bateriile si veniti cu forte proaspete la serviciu. Sunt sanse mari ca superiorii sa va…

- Horoscop 2 septembrie 2019 Berbec Berbecii ar face bine sa sparga pușculița, daca se ivește ocazia de a ieși cu o persoana speciala. Astfel de șanse vin rar, profita din plin și fa tot ce-ți poftește inima. E uluitor cat de mult se poate schimba viața atunci cand cunoști pe cineva cu adevarat potrivit.…

- BERBEC: Primiți un ajutor financiar de la o ruda apropiata, care insa vrea sa-si impuna propriile pareri. Incercati sa evitati certurile. Spre seara mergeti in vizita la un prieten.TAUR: Aveți ocazia sa rezolvați o problema legata de domiciliu.