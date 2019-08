Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova a caștigat toate cele trei partide susținute la „Cupa Craiovei”. CSM Slatina a terminat pe 2, Zalaul pe 3 și Rapid a incheiat ultima. Turneul disputat vineri și sambata, la Craiova, a revenit echipei gazda carea a caștigat toate cele trei partide. Echipa lui Bogdan Burcea a intampinat cele…

- SCM Craiova a castigat ambele meciuri sustinute vineri la cea de-a XIII-a editie a Cupei Craiovei la handbal feminin, gazduita de Sala Polivalenta din Banie. SCM Craiova a dispus in primul meci de Rapid Bucuresti cu 25-17, iar in partida a doua a intrecut-o pe CSM Slatina cu 17-15. In al doilea meci,…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a debutat cu o victorie categorica la Cupa Craiovei – ediția a 13-a. Fetele lui Bogdan Burcea s-au impus cu scorul de 25-17 in fața nou promovatei Rapid București. A fost un meci fara probleme pentru „leoaice“. De menționat faptul ca in minutul 43 al intalnirii…

- Echipa de handbal Corona Brasov a semnat contract cu extrema dreapta Natasha Nolevska, in varsta de 23 de ani. Handbalista se va alatura echipei, miercuri seara, in cantonamentul de la Lazarea. „Consider ca am reusit sa obtinem semnatura unei jucatoare tinere, de perspectiva, care a avut contact in…

- Un conducator auto, in varsta de 31 de ani, in timp ce conducea, azi noapte, in jurul orei 3.30, pe DE 574, un autotren din direcția Craiova caatre Slatina, a pierdut controlul asupra direcției de mers rasturnandu-se. Incepand cu ora ...

