- Circulatia metroului se desfasoara cu dificultate miercuri dimineata pe Magistrala 2 Berceni - Pipera, in urma dereglarii unui sistem electric al liniei, coroborat si cu retragerea unui tren din circulatie, informeaza Metrorex.

- Metrorex vine in intampinarea calatorilor și anunța programul circulației trenurilor de metrou pentru perioada Sarbatorilor Pascale. In noaptea de Inviere 27/28 aprilie 2019, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la…

- Garniturile de metrou vor circula la un interval de aproximativ 10 minute in noaptea de Inviere, in intervalul orar 23:00 - 1:00, iar ulterior, pana la ora 5:00, la un interval de 20 de minute, informeaza miercuri Metrorex intr-un comunicat. "Accesul cu lumanari aprinse in statiile de…

- Circulatia metroului de Pasti Foto arhiva Garniturile de metrou vor circula la un interval de aproximativ 10 minute în noaptea de Înviere, în intervalul orar 23:00 - 1:00, iar ulterior, pâna la ora 5:00, la un interval de 20 de minute, informeaza Metrorex într-un…

- Circulatia metroului se desfasoara cu dificultate marti dimineata pe Magistrala 2 Berceni - Pipera, in urma producerii unei defectiuni la un tren, informeaza Metrorex. "Astazi, 26 martie, la ora 8:15, pe Magistrala 2, s-a produs o defectiune la trenul de metrou ce mergea spre Pipera. Calatorii…

- Circulația trenurilor pe Magistrala 2 Berceni-Pipera se desfașoara, marti dimineața, cu dificultate. Calatorii au fost informati ca sunt probleme tehnice. La stația de metrou Piața Victoriei este o aglomerație de nedescris. "Metrorex informeaza publicul ca astazi, 26 martie a.c., la ora 08:15, pe Magistrala…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistralele 1 si 3 se desfasoara, miercuri, cu o intarziere de pana la 3-4 minute fata de intervalul normal de succedare a trenurilor din cauza unui deranjament tehnic, informeaza Metrorex.

- Probleme tehnice miercuri dimineața la metrou! Pe magistralele 1 și 3 se circula cu dificultate din cauza unor probleme tehnice, anunța Antena3. Se așteapta un comunicat din partea Metrorex.Potrivit sursei citate, este vorba de probleme tehnice la sistemul de semnalizare care au dus la perturbarea…