Cum a reusit Simona Halep sa ajunga numarul 1 WTA

Simona Halep, 27 de ani, este liderul mondial si vaneaza pozitia a 9 a a celor mai longevive sportive de pe prima pozitie in ierarhia feminina, ocupata in prezent de Caroline Wozniacki, scrie digisport.ro. Constanteanca se afla in Australia, unde urmeaza sa debuteze in primul turneu al anului, la Sydney,… [citeste mai departe]