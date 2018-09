Stiri pe aceeasi tema

- Columbia are, poate, cel mai dezvoltat sistem ilegal de crestere, export si distributie de substante interzise, iar guvernul lupta din rasputeri de mai bine de treizeci de ani cu acest fenomen. Chiar daca vremea lui Pablo Escobar a apus, celebrii „narcotraficantes” inca produc droguri pe banda rulanta.

- In Italia va fi sambata zi de doliu national, in cursul diminetii fiind organizata o ceremonie funerara solemna la centrul de expozitie Fiera de Genova, in memoria victimelor tragediei care s-a produs marti pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, relateaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Primul ministru italian Giuseppe Conte a anuntat miercuri instituirea unei ''stari de urgenta pentru 12 luni'' la Genova, in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de acest oras, accident soldat cu cel putin 39 de morti, relateaza…

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a afirmat ca i-a cerut presedintelui american, Donald Trump, concluziile serviciilor de informatii din spatele deciziei SUA de a reimpune sanctiunile impotriva Iranului, relateaza miercuri agentia DPA. Conte a precizat ca a facut aceasta solicitare…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP, potrivit Agepres. In conferinta de presa…

- Sancțiunile europene impotriva Rusiei, impuse din cauza agresiunii ruse din Ucraina, sunt legate de punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk, a declarat premierul italian Giuseppe Conte la o conferința de presa cu președintele american Donald Trump, sustinuta la Casa Alba, transmite Aska News.…

- Mai ales impotriva PSD. Nu pentru ca ar guverna prost țara, ci pentru ca se incapațaneaza sa reziste la presiunile tot mai exacerbate, din interior și exterior, pentru a parasi guvernarea, dandu-i lui Klaus posibilitatea sa-și faca „Guvernul meu”. Klaus este tot mai presat de catre fuhrerul de la…