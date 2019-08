Guvernul de la Londra a abrogat Actul privind aderarea Marii Britanii la UE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, conform Mediafax."Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat, relateaza news.ro.Boris Johnson a declarat ca Guvernul…

- Boris Johnson, fost primar al Londrei și negociator pentru Brexit, este noul prim -ministru al Marii Britanii. Boris Johnson a fost ales în functia de presedinte al Partidului Conservator si premier al Marii Britanii, a anuntat marti Parlamentul de la Londra.