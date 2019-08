Guvernul a adoptat noi sancţiuni pentru şoferii care folosesc telefonul mobil Guvernul a adoptat, luni, proiectul de ordonanta prin care se interzice in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare a tinerii in mana a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu patru puncte de penalizare si amenda cuprinsa intre 6-8 puncte-amenda.



