- Ricardo Rosselló, guvernatorul statului american Puerto Rico, a anunțat ca va demisiona din funcție dupa aproape doua saptamâni de proteste majore declanșate de o serie de remarci denigratoare și acte de corupție, scrie Mediafax, citând Reuters. Ricardo Rosselló a declarat…

- Simona Halep și Serena Williams se vor duela in finala de la Wimbledon 2019. Ion Țiriac a analizat viitoarea lupta dintre cele doua, in ultimul act de la All England Club potrivit digisport.ro.”Chit ca babuta aia (n.r. referire la Serena) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tanara.…

- UDMR cere SPP explicații dupa apariția unor informații potrivit carora reprezentanți ai serviciului au cerut organizatorilor vizitei Papei Francisc la Șumuleu Ciuc indepartarea unor cuvinte in limba maghiara de pe veștmant, la oficierea slujbei de Liturghie.Liderul Grupului UDMR din Camera…

- ”Ați vazut ca Victor Ponta a facut niște declarații deloc magulitoare la adresa mea, am refuzat sa dau orice fel de raspuns. Din punctul meu de vedere, am ințeles ce s-a intamplat in 26 mai intr-un mod foarte simplu, foarte clar: oamenii nu mai accepta ca actuala coaliție majoritara sa conduca Guvernul,…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și Ashleigh Barty (23 de ani, 9 WTA) se vor intalni in „sferturile" de la Madrid joi, in jurul orei 14:30. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport. Simona Halep și Ashleigh Barty s-au duelat de trei ori pana acum, ultima…

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, susține ca Romania a dovedit ca este capabila sa apere granițele externe ale Schengen, astfel ca merita sa faca parte din zona Schengen. „In numele Ungariei, mulțumesc Romaniei pentru tot ceea ce a facut”, a spus Orban.Orban Viktor a declarat, miercuri, la…