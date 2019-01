Gripa a secerat 38 de vieti. Alti trei romani au murit Virusul gripal a curmat alte trei vieti. O tanara si doi barbati au murit din cauza gripei. Este vorba despre o femeie in varsta de 33 de ani, din judetul Dambovita, un barbat de 54 de ani din judetul Olt si un alt pacient, in varsta de 66 de ani, din judetul Giurgiu. Din cate […] Gripa a secerat 38 de vieti. Alti trei romani au murit is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns, vineri seara, la 38, dupa ce medicii au mai confirmat virus gripal la trei pacienti care au decedat. Este vorba despre o femeie din judetul Dambovita si doi barbati, unul din Olt si unul din Giurgiu, informeaza News.ro.Centrul National de Supraveghere…

- FOTO – Arhiva Alte doua persoane au murit din cauza gripei, un barbat in varsta de 61 de ani din judetul Prahova si o femeie de 74 de ani din judetul Ialomita, ambii pacienti avand probleme medicale. Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 26, transmite Mediafax. Un barbat in varsta…

- Barbatul in varsta de 69 de ani din judetul Prahova era confirmat cu virus gripal tip A, subtip H1, si suferea si de alte boli. Este cel de-al saptelea deces din cauza gripei de la inceputul sezonului si al doilea duminica, dupa ce un bebelus in varsta de 10 luni, din judetul Ilfov, a murit tot din…

- Un barbat in varsta de 69 de ani, din județul Prahova, a murit din cauza gripei, numarul deceselor din cauza acestui virus ajungand la șapte in acest sezon, anunța duminica Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Barbatul suferea și de alte boli și nu era vaccinat antigripal, scrie Mediafax.Barbatul…

- Virusul gripal a curmat cinci vieti la nivelul tarii, in actualul sezon rece. Mai nou, s-a aflat ca un barbat de 70 de ani din judetul Mures a pierit rapus de aceasta boala. Omul a murit in prima zi a saptamanii, din cate au anuntat miercuri reprezentantii Centrul National de Supraveghere si Control…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni dimineata avertizari cod galben de ceata pentru 14 judete, circulatia rutiera desfasurandu-se cu dificultate pe autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti și pe mai multe drumuri naționale.Citește și: Virgil Ianțu explica de ce l-a REFUZAT pe Klaus…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, atenționari cod galben de ceața pentru 18 județe din țara, vizibilitatea fiind redusa, pe alocuri, sub 50 de metri, scrie Mediafax.ANM a emis cod galben de ceața pentru județele Ialomița, Braila, Buzau, Calarași, Arad, Timiș,…

- Percheziții in Argeș, București și in alte 7 județe. Prejudiciul este de 3.000.000 de euro, 500 de persoane fiind vatamate. Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Valcea, efectueaza 51 de percheziții, pe raza a 8 județe și a municipiului București,…