Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Grecia au inceput luni decongestionarea celei mai supraaglomerate tabere de refugiați din țara. Peste 1500 de migranți au fost transferați de pe Insula Lesbos pe Grecia continentala, la Salonic.

- Margaritis Schinas, actualul purtator de cuvant al Comisiei Europene, a fost desemnat de noul premier grec Kyriakos Mitsotakis pentru postul de reprezentant al Greciei in viitorul Executiv al Uniunii Europene, informeaza site-ul Politico.eu, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluirea momentului!…

- Guvernul condus de noul premier grec Kyriakos Mitsotakis a depus juramantul marti, dupa victoria categorica a conservatorilor in alegeri, printr-o ceremonie protocolara punctata de imnuri religioase in aceasta tara in care separarea intre Biserica si Stat este inexistenta, comenteaza AFP. Noul premier…

- Dupa victoria zdrobitoare obținuta de partidul conservator Noua Democrație in alegerile generale din Grecia, noul premier elen, Kyriakos Mitsotakis, a promis micșorarea impozitelor, o mai mare privatizare a...

- Noul prim-ministru grec, Kyriakos Mitsotakis, a declarat ca Grecia va putea „sa iși ridice din nou cu mandrie capul”, dupa ce partidul sau, formațiunea Noua Democrație, a caștigat detașat alegerile parlamentare organizate duminica, relateaza BBC, conform Mediafax.Kyriakos Mitsotakis, fiul…

- Alegerile anticipate din Grecia au fost castigate de opozitie. Partidul Noua Democratie, de centru-dreapta, a obtinut aproape 40 la suta din voturi. Asa arata rezultatele preliminare, dupa ce au fost numarate aproape 90 la suta din voturi.

- Partidul conservator grec Noua Democrație (de opoziție), condus de Kyriakos Mitsotakis, a caștigat alegerile parlamentare anticipate desfașurate duminica in Grecia, devansand Syriza, formațiunea de stanga a actualului premier Alexis Tsipras, transmit Reuters și AFP. Tsipras l-a felicitat pe Mitsotakis…

- Președintele in exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a felicitat duminica seara pe Kyriakos Mitsotakis, pentru victoria partidului sau, Noua Democrație, in alegerile legislative din Grecia, informeaza publicația Naftemporiki."Aș vrea sa va felicit pentru pentru victoria clara…