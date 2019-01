Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala germana a perchezitionat duminica apartamentul unui lucrator in domeniul IT in varsta de 19 ani, din orasul Heilbronn (sudul Germaniei), in cadrul anchetei asupra unui atac cibernetic de amploare care a vizat sute de politicieni germani, inclusiv pe cancelarul Angela Merkel, a relatat…

- O mașina a intrat in plin ii lumea care aștepta intr-o stație de autobuz din orașul Recklinghausen, din vestul Germaniei. O femeie in varsta de 88 de ani a murit pe loc, iar noua alte persoane dintre cele care așteptau autobuzul acolo au fost ranite, a dezvaluit observator.tv . Tentativa de sinucidere?…

- Poliția din sud-vestul Germaniei a fost nevoita sa inchida temporar o autostrada, dupa ce a inceput sa "ploua cu bani", relateaza BBC News, citeaza digi24.ro.Bancnotele au fost aruncate de-a lungul autostrazii A98, din Baden-Wurttemberg, joi dimineața.

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav.Incidentul a avut loc vineri la pranz intr-o zona de restaurante, in Gara centrala din orasul Hanovra,…

- Poliția germana a inceput cercetarile privind o posibila 'pista criminala' la originea defectiunii avionului. ”Ar fi periculos sa credem in coincidențe” a spus analistul politic Bogdan Chirieac. ”Pana la urma, sa fie foarte clar: cancelarul Germaniei are un tip de avion guvernamental comparabil…

- Un baiat de patru ani din Gladbeck, un oras din vestul Germaniei, s-a intors dintr-o vacanta petrecuta recent in Olanda purtand in rucsac o grenada din Al Doilea Razboi Mondial, a informat luni Politia germana, citata de DPA. Parintii baiatului au descoperit un obiect suspect in rucsacul…

- Politia germana a anuntat luni dupa-amiaza ca l-a capturat pe autorul sechestrarii unei femei in gara din Koln, in urma unui asalt in timpul caruia autorul a fost grav ranit, fara sa ofere precizari cu privire la motivatiile agresorului, informeaza AFP si Reuters.

- Mai multe persoane au murit, dupa ce un avion Cessna s-a prabușit in mulțime in statulHessa, vestul Germaniei, a spus Poliția, relateaza Reuters. De asemenea, mai multe persoane au fost ranite.