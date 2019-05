Stiri pe aceeasi tema

- •​PERSOANA BANUITA DE FURT, IDENTIFICATA DE POLIȚIȘTI Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au identificat un tanar de 26 de ani, din Calimanești, banuit de comiterea infracțiunii de furt, fapta comisa pe terioriul Germaniei . La data de 21 mai a.c., polițiștii au identificat in trafic, pe Drumul…

- Cea mai mare organizație de evrei din Germania și-a exprimat îngrijorarea joi în urma unor fotografii care care înfațișeaza neonaziști fluturând steaguri în estul Germaniei cadrul unui marș de 1 Mai, manifestație nestingherita de polițiști, relateaza AP News.Imaginile…

- Cinci cetateni straini au fost desoperiți ascunsi sub podeaua unui autocar, condus de doi șoferi turci, de catre polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu. Migrantii au declarat ca s-au urcat in autocar cu ajutorul celor doi cetateni turci, soferii autocarului,…

- Polițiștii de Frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea - I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit la control, sambata dimineața, un cetațean roman care conducea o autoutilitara Mercedes pe care se afla un autoturism marca BMW. Ulterior, omenii legi au depistat ca mașina figura in bazele…

- Polițiștii au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Timișoara, sub influența bauturilor alcoolice. Seara trecuta, in jurul orelor 21:30, polițiștii au oprit pentru control pe strada Oituz, un autoturism, condus de un barbat, de 51 de ani, care se afla sub influența…

- Alcoolul i-a dat curaj unui gorjean. Dupa cateva pahare, s-a cosiderat capabil sa iși conduca autoturismul. Din fericire, polițiștii l-au identificat in trafic și l-au oprit inainte sa puna in pericol alți participanți la trafic. Alcoolul i-a incețoșat gandirea unui barbat, in varsta de 50 de ani, din…

- Un barbat de 35 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, dar si pentru refuzul prelevarii de mostre biologice, dupa ce oamenii legii au constatat ca acesta avea o alcoolemie de peste 1 mg/l alcool pur in aerul expirat.