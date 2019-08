Stiri pe aceeasi tema

- ■ Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat componenta celor cinci serii din Liga 3, sezonul 2019-2020 ■ campionatul va debuta pe 24 august ■ programul etapelor va fi tras la sorti luni, 12 august ■ Oficialii Federatiei Romane de Fotbal au stabilit joi, 8 august, componenta celor…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, miercuri, ca echipa ACS Viitorul Pandurii Tg. Jiu, fosta ACS Energeticianul, ii va lua locul in viitorul sezon din Liga 2 formației Luceafarul Oradea, retrasa din competiție, potrivit Mediafax.Modificarea s-a realizat in urma hotararii Comitetului de Urgența…

- ■ nemtenii nu trebuie sa intre in panica atunci cind vor primi mesaje de avertizare ■ testarea incepe de joi, si va avea loc pe zone ale judetului ■ Oficialii fac o noua runda de testare a sistemului RO – ALERT, iar actiunea demareaza de joi, 18 iulie si va dura mai bine de o […] Articolul Nu intrati…

- ■ tinerii pasionati de fotbal de sala sint asteptati la o selectie pentru echipa de juniori a clubului pietrean ■ din sezonul viitor, in ambele ligi de seniori devine obligatorie prezenta in teren a juniorilor ■ Tinerii cu virste intre 15 si 18 ani, pasionati de fotbal de sala sint invitati in aceasta…

- ■ patru nedorite evenimente rutiere s-au petrecut simbata si luni pe soselele judetului ■ 13 persoane ranite a fost bilantul lor, leziuni suferind si citiva minori ■ una din cauzele accidentelor a fost neatentia in conducere ■ Un accident de circulatie soldat cu trei raniti, din care unul a ramas incarcerat…

- Cluburile de drept public din Liga a II-a vor putea participa in Liga I daca isi vor cesiona activitatea catre un club de drept privat cu cel putin un sezon competitional inaintea obtinerii promovarii, a anuntat presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, intr-o

- ■ echipa de fotbal feminin din Roman va evolua duminica pe stadionul Moldova, in meciul tur al barajului de promovare ■ adversara va fi gruparea Luceafarul Filiasi ■ „Ajuta-ne sa «spargem» impreuna barajul pentru Liga I !“ este apelul antrenorului Adelin Talmacel ■ Echipa de fotbal feminin Vulpitele…

- Academica Clinceni are drum liber catre Liga 1. Echipa ilfoveana a primit instiintare oficiala din partea Federatiei Romane de Fotbal, de la Comisia pentru acordarea licentei cluburilor, ca a indeplinit toate cerintele pentru ca a indeplinit toate cerintele pentru a participa in prima liga, informeaza…