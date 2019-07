Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna neobisnuit de puternica a ucis șase turisti in Grecia, in peninsula Halkidiki. Printre cei care au murit se afla si doi cetateni romani: o femeie si un baiat de 8 ani. Ei si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant s-a prabusit din cauza vantului puternic. De asemenea, doi cetateni…

- Ziarul Unirea Imagini APOCALIPTICE din Grecia cu furtuna in care au murit 6 oameni printre care și 2 romani Imagini APOCALIPTICE din Grecia cu furtuna in care au murit 6 oameni printre care și 2 romani Furtuna care a lovit Grecia a lasat in urma imagini apocaliptice. Mașini luate de ape, drumuri blocate…

- Avem primele imagini din locul in care au murit cei doi romani, in timpul devastatoarei furtuni din peninsula Halkidiki, in nordul Greciei. Este vorba de un copil de opt ani si de o femeie. Cei doi romani...

- Doi turisti romani, o femeie si un copil, au murit in Halkidiki, dupa ce acoperisul restaurantului in care se aflau s-a prabusit in timul unei furtuni care a afectat nordul Greciei, anunta BBC, care precizeaza ca numarul victimelor se ridica la sase. Alte 30 depersoane au fost ranite.

- Șase cetațeni straini, dintre care doi copii, au fost uciși și mai mult de 100 de persoane au fost ranite, dupa furtunile puternice care au lovit nordul Greciei. Miercuri natura s-a dezlantuit teci de copaci au fost scosi din radacini, iar mai multe acoperisuri au fost luate de vant, potrivit autoritatilor…

- Furtuna violenta, nemintalnita pentru aceasta perioada in Grecia, peninsula Halkidiki. Conform estimarilor unui centru medical, intre 60 si 70 de persoane au primit ingrijiri medicale pentru ranile suferite, majoritatea fracturi, informeaza Reuters. „Este pentru prima oara in cariera mea de 25 de ani…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters,…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters.…