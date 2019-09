Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Volei, Gheorghe Visan, a declarat ca pentru echipa nationala masculina a Romaniei, calificata dupa o pauza de 24 de ani la Campionatul European, ar fi o mare performanta depasirea fazei grupelor la competitia programata intre 12 si 19 septembrie in Franta, Slovenia,…

- Nationala de volei feminin a României a ratat, duminica, sa se califice în sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a fost învinsa de campioana mondiala en-titre, Serbia, cu scorul de 3-0, în optimile competitiei, scrie News.ro. Scorul pe seturi a fost…

- ​Nationala de volei feminin a României a pierdut joi, la Budapesta, cu reprezentativa Azerbaidjan, cu scorul de 0-3, în ultimul meci din grupa C a Campionatului European, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 15-25, 14-25, 21-25, dupa doar 66 minute de joc.Ultimul meci…

- ​Nationala de volei feminin a României a pierdut marti, la Budapesta, cu reprezentativa Croatiei, cu scorul de 1-3, în al patrulea meci din grupa C a Campionatului European, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 21-25, 25-23, 18-25, 22-25, dupa 103 minute de joc.În…

- ​Nationala de volei feminin a României a învins duminica, la Budapesta, reprezentativa Estoniei, cu scorul de 3-1, în al treilea meci din grupa C a Campionatului European, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 25-23, 30-32, 25-19, 25-21, dupa 120 minute de joc.În primul…

- Nationala de volei feminin a României a fost învinsa, vineri, la Budapesta, de vicecampioana europeana en-titre, Olanda, cu scorul de 3-0, în primul meci din grupa C a Campionatului European. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-18, 25-9, dupa 67 minute de joc.În…

- Naționala U21 a Romaniei ar putea fi premiata financiar de Guvern pentru semifinala de la Europeanul de tineret din Italia și San Marino. Acest lucru se va intampla doar la solicitarea Federației. „Tricolorii" lui Mirel Radoi ar urma sa fie rasplatiți cu sume cuprinstre intre 2.500 și 5.000 de lei,…

- Vineri seara, de la ora 19:30, Romania disputa un meci foarte important la Campionatul European U21, impotriva reprezentativei de tineret a Angliei. "Tricolorii" lui Mirel Radoi au invins Croația in prima etapa a grupelor (4-1), in timp ce englezii au cedat dramatic in fața Franței (1-2), dupa un gol…