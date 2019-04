Franţa - Expoziţia dedicată lui Leonardo da Vinci de la Luvru va putea fi vizitată doar pe bază de rezervare Expozitia dedicata lui Leonardo da Vinci, care isi va deschide portile in toamna la muzeul Luvru din Paris cu ocazia implinirii a 500 de ani de la moartea marelui maestru al picturii Renasterii, va putea fi admirata doar pe baza de rezervare, ca urmare a afluxului fara precedent de vizitatori, informeaza duminica AFP. Toti cei care doresc sa admire operele lui Leonardo aflate in galeriile Luvrului vor trebui sa rezerve in prealabil un interval orar, a precizat muzeul. Masura a fost luata pentru a oferi cea mai buna experienta vizitatorilor si pentru evitarea aglomeratiei, care nu ar permite admirarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

