- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat marti ca este pregatit sa discute despre ajutorul oferit de G7 pentru combaterea incendiiilor din Padurea Amazoniana daca omologul sau francez Emmanuel Macron „isi retrage insultele“, relateaza AFP.

- Președintele francez Emmanuel Macron a criticat, luni, 'comentariile extraordinar de lipsite de respect' ale președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, la adresa soției sale Brigitte Macron, potrivit Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Emmanuel Macron a raspuns in timpul unei conferințe de presa organizate…

- Tarile din Grupul tarilor puternic industrializate (G7) au convenit "sa ajute cat mai repede posibil tarile lovite" de incendiile ce s-au extins in ultimele zile in jungla amazoniana, a anuntat duminica presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a carui tara gazduieste summitul G7 la Biarritz. "Exista o…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il acuza pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro de faptul ca a ”mintit” cu privire la angajamentele in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Franta se opune tratatutului de liber-schimb controversat UE-Mercosur,…

