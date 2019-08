Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. Un barbat blocat in namol la Coșlariu, in timp ce se afla la pescuit. Au intervenit pompierii din Alba Iulia pentru extragere O persoana a ramas blocata joi in jurul orei 12.30, in namol, pe raza localitații Coșlariu. Au intervenit pkmpierii pentru extragere cu o autospeciala. Detasamentul…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervinit, luni, in localitatea Patranjeni, in cooperare cu SVSU Zlatna, pentru stingerea unui incendiu la o anexa gospodareasca. In anexa gospodareasca se aflau 4 porci. 3 au murit iar altul a fost salvat. (foto/ISU Alba) Post-ul Incendiu intr-o gospodarie din…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a fost chemat sa intervina, duminica, la un incendiu izbucnit la un autoturism, pe Bulevardul Revolutiei 1989, din municipiu. Post-ul Pompierii din Alba Iulia, chemați sa intervina la un incendiu izbucnit la un autoturism apare prima data in ProAlba .

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN74, in zona localitații Meteș. 2 victime in urma impactului Un accident rutier a fost semnalat prin 112 in localitatea Meteș, pe DN74. In urma evenimentului, au rezultat 2 victime, neincarcerate, conștiente. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata, in jurul orei 15.20, pe drumul județean 107 B, pe raza localitații Galtiu. Potrivit ISU Alba, o persoana a fost ranita ușor dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat in afara carosabilului. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Alba Iulia…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, joi seara, la un accident rutier soldat cu 4 victime și 2 autoturisme avariate, in localitatea Meteș. Forțe alocate: 1 autospeciala de descarcerare, 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma și 1 ambulanța de terapie intensiva. Din primele informații de…

