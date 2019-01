Stiri pe aceeasi tema

- "Fiecare foaie a noilor pasapoarte contine un element stilizat a unui monument istoric sau a unui element turistic cunoscut din România precum Delta Dunarii, Lacul Rosu, Pestera Scarisoara, orasul medieval Sighisoara si altele. [...] Elementele de siguranta implementate au la baza noile…

- Directorul general al Directiei Generale de Pasapoarte, chestor de politie Mirel Toanca, a sustinut, sambata, o declaratie de presa, precizand ca noile pasapoarte au elemente de siguranta care le vor face aproape imposibil de falsificat si un design modern, cu detalii inspirate din istoria si geografia…

- Noile pasapoarte simple electronice si simple temporare care au fost puse in circulatie in aceasta saptamana vor fi aproape imposibil de falsificat. Seful Directiei Generale de Pasapoarte, Mirel Toanca, anunta sambata ca noile modificari nu vor influenta costul platit de cetatean pentru...

- Noile modele de pașapoarte puse in circulație saptamana aceasta de Poliția Romana sunt printre cele mau greu de falsificat documente de calatorie, a anunțat, sambata, chestorul de poliție Mirel Toanca, șeful Direcției de Pașapoarte din Poliția Romana.”La nivelul MAI a existat o preocupare…

- Noile pasapoarte simple electronice si simple temporare care au fost puse in circulatie in aceasta saptamana vor fi aproape imposibil de falsificat, potrivit directorului general al Directiei Generale de Pasapoarte, chestor de politie Mirel Toanca, care a precizat și ce se intampla cu costul pentru…

- Românii vor avea pașapoarte noi, imposibil de falsificat! Oficialii Ministerului de Interne se lauda ca actele de calatorie, deja introduse în circulație, sunt printre cele mai sigure din lume.

- Noile pasapoarte simple electronice si simple temporare care au fost puse in circulatie in aceasta saptamana vor fi aproape imposibil de falsificat; noile modificari nu vor influenta costul platit de...

- Zece autobuze abia cumparate de Consiliul Local Ploiești au nevoie de reparații, deși inca nu au fost puse in circulație, dupa ce, in urma ploilor, muncitorii societații de transport public au gasit picaturi in interior, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul Transport Calatori Express…