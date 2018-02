FOTO. Brânza de vaci care expiră pe 30 februarie Branza de vaci provine de la un mic producator din județul Constanța, care, din motive inca neștiute, a printat pe ambalaj ca produsul expira pe 30 februarie 2018. „Totul este posibil in Romania! Luna februarie in anul 2018 este de 30 zile? Va rog sa analizati aceasta cutie de branza și termenul de valabilitate. Am cumparat-o din Eforie Nord”, a scris femeia pe Facebook. Luna februarie este cea mai scurta din an, cu doar 28 de zile. In anii bisecții, februarie are 29 de zile, pentru a pastra anul calendaristic sincronizat cu anul astronomic. Urmatorul an bisect este 2020. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, i-a transmis, joi, intr-o postare pe Facebook, un mesaj extrem de clar procurorului general, Augustin Lazar – care și-a declarat, joi dimineața, susținerea totala pentru șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și a…

- Doi lupi au fost filmati cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Camera a fost montata dupa ce rangerii au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare. Specialistii estimeaza o populatie constanta…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de apararea Romaniei, inclusiv prin prezenta la Deveselu si la baza de la Mihail Kogalniceanu, precum si prin programele de inzestrare incheiate. Si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania, urmand ca perioada exacta…

- Reactia directoarei scolii in care a invatat Anna Andronache. Anna Andronache, eleva din Targoviște, județul Dambovița, care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Acum, directoarea Școlii nr. 5 Coresi din Targoviște,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Anna Andronache, eleva din Targoviște care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Fata ale carei mesaje au starnit controverse pe rețelele de socializare despre sistemul de invațamant a spus ca lasa in urma o…

- Anna Andronache, eleva din Târgoviște ale carei mesaje au devenit virale pe Facebook dupa ce a criticat sistemul de învațamânt, spune ca a fost învinsa de sistem și ca, împreuna cu parinții ei, pleaca din România. Este vorba de Anna Andronache, eleva la Școala…

- O noua metoda de inselaciune iți face loc pe piața, de aceasta data un ”american” profitand de naivitatea unor femei pe care le convinge sa trimita bani in Nigeria. O femeie din Constanța a povestit, pentru replicaonline.ro , cum matușa ei a fost cat pe ce sa fie inșelata de un individ pe Facebook.…

- Fostul capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, a anuntat, miercuri, ca a obtinut o victorie importanta si ca pedeapsa dictata de ITF impotriva sa i-a fost redusa pana la 23 aprilie 2018. "Sunt bucuros sa va anunt ca am obtinut o victorie importanta, chiar daca nu…

- Liga Studentilor din Universitatea Maritima Constanta Liga Studentilor din Universitatea Maritima Constanta (LSUMC) serbeaza astazi, 6 februarie 2018, 28 de ani de activitate. Membrii organizatiei, studentii si cadrele didactice ale Universitatii vor fi prezenti in Aula "Gavrila Rican" a Universitatii…

- Inspirata parca de isprava adolescentei din Constanta care a devenit cunoscuta in toata Romania in urma cu trei ani, dupa ce, din greseala, a invitat toti utilizatorii de Facebook la petrecerea de ziua ei, Irina Columbeanu a facut un anunt surprinzator pe una dintre paginile ei de socializare. Fanii…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat ca modernizarea Marinei Militare nu mai poate fi amanata, iar programele de inzestrare pornesc de la conditia nenegociabila ca aceste produse de inalt nivel tehnologic sa fie realizate in Romania. Ministrul apararii a vizitat structurile marinei militare de…

- "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanta, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla si am incheiat ziua la Mangalia, in portul militar, unde am vazut Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete", a scris Fifor,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca modernizarea Marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata si ca programele de achizitie a corvetelor multifunctionale, de modernizare a celor doua fregate si de dotare cu submarine se vor derula pornind de la "conditia esentiala si nenegociabila ca…

- Anul a inceput cum nu se poate mai prost pentru sute de locuitori ai Romaniei, deoarece doua fabrici au fost inchise in luna ianuarie, anume fabrica de zahar „Diamant” și cea de lapte de la Constanța, aparținand grupului Lactalis.Lovitura de teatru intr-un dosar DNA: Cerere de stramutare din cauza…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care mentioneaza ca in prezent in Romania sunt peste 2400 de unitati scolare cu grupuri sanitare in exterior. "La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior.…

- Un preot din Romania a initiat o retea de socializare, asemanatoare cu gigantul Facebook. "tecunosc.ro este o platforma de retea sociala. Cu noua functie, utilizatorul poate posta, fotografii, filme, idei.Utilizatorul inregistrat are propriul blog si forum, propria biblioteca de carti in format electronic…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- Ministrul Turismului, in tabara lui Tudose: ”Șeful Guvernului știe cu ce miniștri poate lucra și ce oameni nu corespund exigențelor lui”, a transmis, sambata, Mircea Titus Dobre, intr-un mesaj pe Facebook. El mai spune ca se așteapta ca in viitorul CExN sa se discute mai mult despre modalitațile prin…

- Cumparaturile online au început sa fie din ce în ce mai populare în România. De altfel, un studiu recent arata faptul ca shopping-ul online al românilor a crescut cu 40% în 2017, la 2,8 miliarde de lei Totuși, de multe ori, apar și țepele date de așa-zisele…

- Jurnalista Anisa Sandulache a anunțat decizia de a incheia colaborarea cu postul Romania TV pe pagina personala de Facebook. Anisa Sandulache nu a dezvoltat motivele desparții de Romania TV, precizand doar ca era ”prea mult zgomot”. „Colaborarea mea cu Romania TV s-a incheiat. Motivul:…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…

- Un barbat sustine ca in avionul cu care a calatorit pe 20 decembrie 2017 cu avionul de la Aeroportul Henri Coanda pana la Roma s ar fi aflat si fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Acesta a postat pe contul sau de Facebook si biletul sau de avion. "Cu acest zbor am parasit eu tara.…

- Jurnalistul Sorina Matei a tras o concluzie dura la auzul vestii ca si fostul primar din Constanta, Radu Mazare, a fugit din Romania. Jurnalista spune, la finalul unei scurte analize facute pe Facebook, ca luna decembrie pare a fi luna fugarilor din Romania. Matei da si mai multe exemple care sa…

- Retailerul grec de jucarii Jumbo, prezent pe piata romaneasca din 2013 prin opt magazine in cele mai mari orase ale tarii, deschide un magazin de jucarii in West Park Retail din cartierul Militari din Capitala, potrivit unui anunt de pe platforma de recrutare ejobs. „Deschidem un nou magazin…

- "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez pozitia curajoasa, constanta si argumentata in favoarea reinstaurarii democratiei si impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentatii puterii oculte a serviciilor secrete si a justitiei de tip “camp…

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- "Dupa 11 ani de la “bilețelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu și ii apreciez poziția curajoasa, constanta și argumentata in favoarea reinstaurarii democrației și impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentații puterii oculte a serviciilor secrete și a justiției de tip camp…

- ♦ Gigantul francez Lactalis va muta productia din localitatea Kogalniceanu, judetul Constanta, in localitatea Campulung Moldovenesc din judetul Suceava. Mai exact, activitatea se muta din fabrica preluata in 2008 odata cu grupul LaDorna in fabrica Raraul preluata odata cu grupul Albalact acum aproape…

- Legile justiției continua sa inflameze spiritele. Europarlamentarul PSD Victor Boștinaru a dat o replica tranșanta ambasadorului SUA la București, Hans Klemm. Totul dupa ce acesta din urma a avertizat asupra pericolului rusesc ce ar amenința Romania in ipoteza in care noile legi ale justiției ar slabi…

- Legile justiției continua sa inflameze spiritele. Europarlamentarul PSD Victor Boștinaru a dat o replica tranșanta ambasadorului SUA la București, Hans Klemm. Totul dupa ce acesta din urma a avertizat asupra pericolului rusesc ce ar amenința Romania in ipoteza in care noile legi ale justiției ar…

- Decembrie. Se apropie Craciunul, se apropie sarbatorile, toți ne facem planuri de vacanța, ne gândim ce cadouri mai trebuie sa cumparam, ce rochie sau costum vom purta în noaptea dintre ani... toate acestea fiind lucruri extrem de normale. Dar daca... în loc de…

- Rasa de oi Prolific iși merita numele: fata mulți miei și, practic, ajuta la creșterea cantitații de carne, dar mai da și mult lapte. Un miracol genetic care ar putea crește considerabil turmele Romaniei, realizat in 30 de ani de cercetari. Exista un loc in Romania unde oaia are statuie. Un loc pastorit…

- Sarbatori umbrite pentru o tânara din Mangalia. În loc sa se bucure de Sarbatori, tânara a primit o veste cumplita: tatal i-a fost ucis în Anglia, iar familia are nevoie de bani pentru a aduce trupul neînsuflețit în țara, pentru a-l înmormânta creștinește.…

- Ministerul Turismului a lansat în consultare publica proiectul de atestare ca stațiuni turistice de interes național a patru localitați - Borșa (județul Maramureș), Dâmbovicioara (județul Argeș), orașul Navodari cu zona Mamaia Nord (județul Constanța)

- Au marcat: Adam Nemec 9', Ionut Nedelcearu 31', Diogo Salomao 79'. In clasament, Dinamo acumuleaza 30 de puncte si se mentine pe locul 7, la un punct in spatele echipelor FC Viitorul si Astra, urmatoarele doua clasate. Sepsi ocupa penultimul loc, cu 12 puncte. 0-1: Adam Nemec a deschis…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, politistii Postului de Politie Sapata, judetul Arges, au fost sesizati, luni, ca un barbat de 59 de ani, detinator legal de arma, s-a impuscat accidental in picior si are hemoragie masiva. Acesta a declarat ca s-a ranit din…

- "In perioada 19.10 – 03.12.2017, din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost puse in libertate, ca urmare a expirarii duratei pedepsei in termen, prin acordarea beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017, 764 de persoane. De asemenea, a fost admisa, de…

- Citeste si: Deputatul PSD Ion Mocioalca, audiat in dosarul lui Liviu Dragnea: Nu cunosc pe nimeni de la Tel Drum Citeste si: Accident de munca in Dolj: Un mal de pamant s-a surpat peste doi muncitori. Mai multe echipe intervin pentru salvarea lor Citeste si: MINIVACANTA de 1 Decembrie: 28 soferi care…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor a anuntat pe pagina de Facebook decesul Directorului General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. A murit CLC Laurentiu Streaja, Director General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. Marile batalii ale vietii…

- Mesajele alesilor clujeni de Ziua Nationala De Ziua Nationala a Romaniei, mai multi parlamentari clujeni au postat mesaje pe retelele de socializare. ZIUA de CLUJ va arata mesajele transmise de mai multi parlamentari de Cluj de 1 decembrie, Ziua Nationala a Romniei Daniel Buda: Trebuie…