Fotbalistul englez Harry Maguire va juca la Manchester United

- Bruno Fernandes (24 de ani, mijlocaș) a plans la sfarșitul meciului amical Sporting - Valencia, scor 1-2 ('5 Dost / '9 Kondogbia '66 Gameiro). Presa din Albion interpreteaza acest gest ca fiind unul ce simbolizeaza faptul ca Fernandes va parasi gruparea portugheza pentru a semna cu Manchester United…

- * Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Andone, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca FC Milsami Orhei, adversara din partida de joi din mansa I a primului tur preliminar al Europa League, este o formatie muncitoare, dar cu toate acestea spera ca jucatorii sai sa aiba o evolutie…

- Fotbalistul roman Stefan Radu s-ar putea desparti dupa 11 ani si jumatate de Lazio pentru a juca la alta echipa din Serie A, Atalanta, informeaza jurnalistul Gianluca Di Marzio. Presa italiana a scris de mai...

- Manchester United a inaintat astazi o oferta pentru fundașul celor de la Leicester City, Harry Maguire (26 ani), potrivit Sky Sports. „Diavolii roșii" se pare ca i-au devansat pe rivalii de la Manchester City in cursa pentru achiziționarea fundașului cotat la 50 de milioane de euro, care are 1 gol și…

- Presa spaniola scrie ca oficialii cluburilor FC Barcelona si Paris Saint-Germain urmeaza sa aiba in curand o intalnire pentru a discuta și negocia asupra intoarcerii in Spania a atacantului brazilian Neymar. Fotbalistul brazilian in varsta de 27 de ani vrea sa revina la FC Barcelona, dupa doi ani petrecuti…

- Francesco Totti, legenda echipei AS Roma, și-a agațat ghetele-n cui in urma cu doi ani, dar nu duce lipsa de oferte. Potrivit site-ului dailymail.co.uk, fostul jucator in varsta de 42 de ani este dorit de gruparea din Anglia, Leeds, informeaza MEDIAFAX.Fostul sau coleg, Marco Boriello, despre…

- Mijlocasul spaniol Ander Herrera va parasi gruparea Manchester United la expirarea contractului sau, la finalul acestui sezon, anuntul fiind facut de gruparea engleza pe retelele de socializare, alaturi de un mesaj video de ramas bun al jucatorului, potrivit news.ro.Citește și: Anunț facut…

- * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce a intrecut-o in semifinala pe elvetianca Belinda Bencic (locul 18 WTA) cu 6-2, 6-7 (2), 6-0. *…