Fotbal: Germania va găzdui turneul final al EURO 2024 Germania a fost aleasa drept gazda turnului final de fotbal al EURO 2024 castigand in fata contracandidatei Turcia, prin votul exprimat de membrii Comitetului executiv al UEFA reuniti joi la Nyon, scrie DPA. Votul a fost exprimat dupa ce, timp de 15 minute, reprezentantii celor doua tari candidate si-au expus planurile pentru organizarea turneului si dupa ce membrii Comitetului au studiat dosarele depuse si evaluarile tehnice. In favoarea Germaniei au existat 12 voturi, Turcia primind doar 4, un vot fiind invalidat. ''Am avut doua candidaturi extrem de puternice'', a spus presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de fotbal din 2024 se va desfașura in Germania. Astazi, la Nyon, UEFA a anunțat caștigatoarea cursei pentru organizarea EURO 2024. Totul s-a rezumat la o lupta intre Turcia și Germania, cea din urma avand caștig de cauza. Germania de Vest a organizat competiția in 1988, in timp…

- UEFA a publicat vineri raportul de evaluare a celor doua tari care se afla in competitie pentru gazduirea EURO 2024, Germania si Turcia, precizeaza Agerpres. Potrivit AFP, forul fotbalistic saluta dosarul german pe care-l apreciaza ca fiind de o ”inalta calitate”, dar spune si despre dosarul turc ca…

- UEFA a publicat vineri raportul de evaluare a celor doua tari care se afla in competitie pentru gazduirea EURO 2024, Germania si Turcia. Potrivit AFP, forul fotbalistic saluta dosarul german pe care-l apreciaza ca fiind de o ''inalta calitate'', dar spune si despre dosarul turc ca indeplineste…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, spera ca tara sa va fi gazda turneului final al EURO 2024 si spune ca va fi prezent la Nyon cand UEFA va lua decizia in acest sens, scrie agerpres.ro.

- Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, spera ca tara sa va fi gazda turneului final al EURO 2024 si spune ca va fi prezent la Nyon cand UEFA va lua decizia in acest sens. ''Federatia germana de fotbal (DFB) a facut tot ce este posibil pentru a castiga. Nu pot sa ma pronunt…

- Comisarul european pentru buget Gunther Oettinger a respins luni ideea ca Germania sa ofere sptijin financiar Turciei care se confrunta in prezent cu o serie de dificultati economice, spunand ca aceasta este responsabilitatea Fondului Monetar International, informeaza site-ul Politico.eu.

- Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca Germania doreste sa vada prosperitate economica in Turcia si ca Ankara ar trebui sa asigure independenta Bancii sale Centrale, relateaza Reuters. "Nimeni nu are un interes pentru o destabilizare economica in Turcia. Dar trebuie facut totul pentru…

- Jocurile video, motivul eliminarii Germaniei de la Cupa Mondiala. La Viitorul, Gica Hagi n-a montat prize in cantonament. Pentru prima oara in istoria nemților, naționala de fotbal țarii lor a fost eliminata inca din faza grupelor. In plus, Germania era și campioana mondiala en-titre. Mulți au pus eliminarea…