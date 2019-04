Fotbal / Bancu: Data viitoare voi bate eu penaltiul!

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul s-a impus pe terenul Astrei Giurgiu cu 4-1 in etapa a patra din play-off-ul Ligii 1 Betano, potrivit mediafax.Citește și: Lansarea de carte a președintelui este sabotata de PSD! Mișcarea neașteptata a partidului In prima repriza a plouat cu goluri. FC Viitorul a marcat de doua…

- * FCSB a debutat cu stangul in faza play-off a Ligii I de fotbal, dupa ce a fost invinsa de FC Viitorul cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti. * FC Botosani a terminat a egalitate cu Concordia Chiajna, scor 0-0, luni seara, pe teren propriu, intr-o partida…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat echipa ideala a etapei a 26 a a Ligii 1, ultima din sezonul regulat, care i a adus FC Viitorul o noua calificare in turneul play off play off, gratie victoriei de la Ovidiu cu FC Botosani 1 0 . In urma acestui succes, LPF l a desemnat pe managerul tehnic al FC…

- Universitatea Craiova a dezamagit profund in meciul susținut in aceasta seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, dupa ce a pierdut, scor 1-2, in fața Astrei Giurgiu, in etapa 26, ultima din campionatul regular al Ligii I. Alb-albaștrii au deschis scorul prin ...

- Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, se teme de arbitrajele din play-off și a cerut ca Marcel Birsan sa nu mai fie delegat la meciurile formației sale. Astra Giurgiu, CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova și Sepsi OSK sunt calificate in play-off-ul Ligii 1. Pentru ultimul loc se lupta FC Botoșani, Viitorul…

- Ianis Hagi l-a atacat dur pe Ousmane Viera, dupa ce acesta l-a faultat brutal în startul reprizei secunde a meciului dintre Sepsi si Viitorul. Capitanul constantenilor a declarat ca a fost norocos ca nu a avut piciorul pe gazon, putand suferi o accidentare grava si s-a plans ca arbitrul nu a acordat…

- Universitatea Craiova a inceput miniretul Ligii I cu o remiza, scor 0-0, la Ovidiu, cu FC Viitorul, dar nu a lasat o impresie foarte buna, avand multe momente in care a parut surprinsa in defensiva și nu a convins nici ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor a desemnat brigada care va oficia intalnirea dintre FC Viitorul și Universitatea Craiova, programata astazi, de la ora 20.00, la Ovidiu – Constanța, din etapa a 22-a a Ligii I. Astfel, confruntarea va fi condusa de ...