Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Fondului de Investitii in Energie Kazah-Roman a aprobat, saptamana trecuta, in prima sa sedinta, doua proiecte de investitii in valoare totala de circa 230 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat al Fondului, remis, miercuri, AGERPRES. Este vorba despre…

- Dupa ce a intrat în faliment, un start-up de livrari de mâncare a ramas dator cu 3 milioane de dolari în carduri cadou pentru clienți (neutilizate) și cu alte 3 milioane de dolari furnizorilor sai. Printre motivele eșecului, directorul executiv al Munchery, James Beriker, citeaza concurența…

- Un fond de investiții cu capital de risc (venture capital - VC) britanic a obținut fonduri în valoare de 75 de milioane de euro pe care planuiește sa le investeasca în startup-uri europene din toate domeniile. Blossom Capital este una dintre cele mai diverse firme VC din Europa, iar partenerii…

- ​Startupurile din Europa de Est și din Turcia vor putea obține investiții de capital de risc de la un fond de 30 de milioane de dolari constituit recent, scrie TechChunch. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Startup-ul lansat de o echipa din Oradea, TypingDNA, care a creat o solutie online de securitate bazata pe modul în care tasteaza utilizatorii a primit o investitie de 1,5 milioane de dolari din partea fondului local de investiții GapMinder si a altor investitori din Statele Unite si Marea Britanie.Citeste…

- Fondul de investitii de tip private equity, Black Sea Fund, cu fonduri totale de 42,7 milioane euro, ofera finantari de pâna la 4 milioane de euro firmelor românesti mici si mijlocii. Principalul finantator al fondului este Fondul European de Investitii prin Programul Operational Regional,…

- ​Antreprenorii români vor putea obține fonduri europene de 100.000 euro - 1,05 milioane euro pentru investiții în producția și marketingul fructelor, printr-o linie de finanțare în valoare de 51 milioane euro, care urmeaza sa se deschida în primul trimestru al anului 2019. De…

- „Unicornul” IT românesc UiPath va ajunge în curând la venituri recurente de 200 milioane de dolari, potrivit unor surse citate de Business Insider. UiPath, care dezvolta automatizari software pentru companii, a înregistrat venituri de 3,5 milioane de dolari în…