Florin Piersic revine pe scena dupa operatie, la 83 de ani

- Fire deschisa permanent catre nou, inedit, cunoastere si experiment, constanteanca Lavinia Dragu, participanta la intreceri de alergare pe distante lungi, a urmat si un curs de dezvoltare personala prin actorie, organizat de trupa "Arthesiumldquo; din Bucuresti. "Este momentul sa pui accentul pe tine…

- Celelalte birouri Endava din Romania sunt situate in Cluj-Napoca, Iasi, Bucuresti, Pitesti si Targu-Mures. „Argumentele care au stat la baza deschiderii celor doua centre in Timisoara si Brasov sunt legate de dimensiunea si calitatea comunitatii software din cele doua orase, existenta unor facultati…

- Endava anunța deschiderea a doua noi birouri la Timișoara și Brașov. Odata cu acestea, compania ajunge la șapte centre de dezvoltare software in Romania, dupa cele din Cluj-Napoca, Iași, București, Pitești și Targu-Mureș. Endava avea la finele lunii martie 2019 peste 2790 de angajați in sediile sale…

- Spectacolul Institutului European Rom pentru Arte și Cultura (ERIAC), "Roma Armee", produs de Teatrul Maxim Gorki din Berlin este prezentat in premiera in Romania la Teatrul Național I.L.Caragiale din București, miercuri, 26 iunie, arata un comunicat.Este pentru prima data cand "Roma Armee"…

- Povestea continua! La numai 1 zi distanța de aniversarea a 98 de ani de existența, Corul ALEXANDROV se intoarce in Romania! Pe 13 octombrie la Constanța, la Casa de Cultura a Sindicatelor, și pe 14 octombrie in București, la Sala Palatului Corul Armatei Roșii promite spectacole...

- Festivalul Filmului Francez din Romania, ajuns la cea de-a 23-a ediție, se va desfașura in perioada 8-19 mai, fiind prezent in acest an, pentru prima data, in 13 orașe, cu 146 de proiecții: București, Cluj, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Braila, Buzau, Constanța, Pitești, Sfantu Gheorghe, Sinaia și…

