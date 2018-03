Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, a fost audiat, marți, timp de aproximativ opt ore, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații (SRI). “Am facut din SRI o instituție moderna, (…)am servit statul vertical, (…)am raspuns și intrebarilor unor…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.…

- El a spus ca s-a discutat "si despre sintagmele cu care astazi este redefinit statul de catre unele voci" si ca nu intelege aceasta sintagma, ci se poate referi doar la "statul vertical", pe care l-a "servit puternic in slujba Romaniei". Florian Coldea a mai sustinut ca intelege "atractia pentru…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a declarat, fara a numi explicit, ca nu intelege sintagma "stat paralel" si ca el a servit "statul vertical", "efort" la care "au participat si alte persoane care in prezent il...

- Generalul SRI in rezerva Florian Coldea a susținut intr-o declarație de presa ca a servit ”statul vertical”, raspunzand indirect sugestiilor ca ar fi facut parte din ”statul paralel”, sintagma promovata insistent de catre liderii PSD. „Am precizat și faptul ca eu nu ințeleg aceasta sintagma, dar ma…

- Dupa opt ore de audieri în Comisia pentru controlul asupra activitații SRI, fostul prim-adjunct al Serviciului, Florian Coldea, a anunțat ca va reveni pentru noi declarații &"de interes&" dupa ce &"chestiuni aflate în

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat, marti, in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Dupa 8 ore de audieri, Coldea a organizat o declarație de presa. A venit cu hartiile scrise, semn ca le avea pregatite de acasa. El a spus ca va mai fi chemat la…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, a ajuns, marti, la Parlament, urmand a fi audiat de Comisia de Control SRI. Audierea a fost initial stabilita pentru saptamana trecuta, insa s-a amanat din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Florian Coldea, fostul prin-adjunct al directorului SRI, este audiat marti, 13 martie, in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI. La intrare, generalul (r) SRI a afirmat ca va raspunde tuturor intrebarilor comisiei."Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei, o institutie…

- "Audierea lui Florian Coldea va fi foarte tensionata", a spus Cozmin Gusa, luni seara, la Realitatea TV. Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat in 13 martie, de la ora 11.00, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații.Paul Stanescu…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea audiat la parlament Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit…

- Florian Coldea, audiat marți in comisia pentru controlul SRI. Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda, a anunțat ca acesta este racit și nu poate veni. Ulterior, au existat speculații…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Coldea trebuia sa vina in fata comisiei in 6 martie, dar a invocat probleme de sanatate, iar audierea s-a amanat cu o saptamana.Audierea…

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce saptamana trecuta audierea a fost amanata din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Român de Informatii, va fi audiat marti, la ora 11.00, în Comisia de Control SRI. În urma cu o saptamâna, audierea a fost amânata din cauza starii de sanatate.

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anuntat luni ca audierea lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, se amana cu o saptamana deoarece acesta ar fi racit.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri 'Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri. "Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Ambasadorul roman in SUA, George Maior, a declarat, marti, dupa audierea in Comisia SRI, care a durat circa sase ore, ca si-a sustinut punctul de vedere in legatura cu legalitatea si felul in care s-a transformat Serviciul Roman de Informatii intr-o institutie puternica a statului.

- Teodorovici: Formularele pentru directionarea a 2% vor putea fi depuse individual sau de ONG-uri Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de angajatori. Întrebat…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, urmeaza sa fie audiat astazi in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, unde fostul sef al SRI ar trebui sa prezinte un material despre felul in care ”a vazut serviciul toata perioada de cand a ajuns si pana a plecat" de la conducerea...

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa fie audiat marti, dupa sedinta de plen comun a Camerei Deputatilor si Senatului, la Comisia parlamentara pentru controlul SRI. Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri ...

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era membru in CSAT - si au fost elemente care…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Saptamana viitoare va fi audiat la comisia SRI presedintele Senatului,…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a afirmat, luni, ca Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, l-a anuntat ca e de acord sa fie audiat in comisia de control a serviciului din Parlament.

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca fostul prim adjunct al directorului SRI, Florian Coldea va fi audiat de membrii comisiei. Manda a precizat, luni, la Parlament, ca a avut o discuție cu Florian Coldea, iar acesta a spus ca vrea sa vina…

- Florian Coldea a anunțat ca vrea sa fie audiat in Comisia de Cotnrol SRI din Parlament.”Am avut o discuție cu el, a zis ca dorește sa vina la Comisie, vom stabili o zi. Domnul Dragnea va fi și el audiat, dupa.”, a spus Claudiu Manda. știre in curs de actualizare

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Republica Moldova va începe negocierea unui proiect de Acord privind stabilirea și exportul prestațiilor de asigurari sociale cu Republica Italiana. Comisia politica externa și integrare europeana a avizat, în ședința de astazi, un proiect în acest sens. Proiectul prevede…

- Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, ca, in trecut, a vizitat celebrele vile ale SRI cu diverse ocazii. Șeful PSD a negat ca ar fi avut o relație apropiata cu fostul director al SRI, George Maior, și a vorbit despre zvonul care…

- Fostul sef SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca prim-adjunctul SRI, Adrian Ciocirlan, face parte din statul paralel si colaboreaza cu anumite persoane pentru solutionarea „corespunzatoare” a unor probleme din justitie, el intentionand sa sesizeze, Comisia parlamentara SRI.

- Concluziile Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential vor fi prezentate, luni, intr-o conferinta de presa, de presedintele acestui for, deputatul PSD Oana Florea.