- Gabriela Firea a facut un apel catre colegii de partid, dupa congresul care se presupune ca a transat apele in PSD. Presedintele organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov sustine ca eventuale tabere in cadrul partidului ar face mult rau intregii organizatii. Firea vine in acest sens si cu un mesaj…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. "Are rezultate foarte bune…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, se afla intr-o vizita oficiala la Chisinau. Acesta s-a intalnit cu primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu. Silvia Radu a venit cu un mesaj de multumire pentru tot ajutorul care il ofera aceasta pentru Chisinau.

- PNL București cere demiterea șefului de la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement. Liberalii spun ca directorul nu are competențele necesare pentru a conduce ALPAB. In plus, directorul este suspectat de delapidare. PNL București solicita demiterea șefului de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement…

- ​Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, a amenintat, luni, cu demisia din functiile de conducere din PSD, daca nu se rezolva problemele Capitalei care tin de guvern. Vicepresedinte PSD si liderul filialelor Bucuresti-Ilfov, ea a facut declaratiile in contextul Congresului PSD de sambata.Participa la…

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este nemulțumita ca in țara s-au dat CET-urile catre primarii cu titlu gratuit, in timp ce, sustine ea, doar in cazul Bucurestiului s-a impus preluarea ELCEN ținand cont de o valoare de evaluare. Decizia in acest sens a fost luata de Guvernul Tudose și…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ia in calcul vreo candidatura la prezidențiale, ci se gandește daca va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e ca va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte PSD. "Ma gandesc și ma voi consulta cu familia daca voi candida…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Nu cu mult timp in urma, Gabriela Firea afirma ca una dintre masurile ce se impun si care vor duce la fluidizarea si modernizarea traficului in Bucuresti se refera la casele de bilete RATB care ar trebui desfiintate si inlocuite cu „aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie”. Masura pomenita…

- Numarul solicitarilor la ambulanța a crescut constant in București și in Ilfov de la inceputul iernii. Peste 1.500 de apeluri sunt primite in fiecare zi, a declarat directorul general al Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Alis Grasu. Tot mai mulți oameni cer ajutorul ambulanței, dupa racirea…

- "4.448 de operatori manuali, dintre care 2.692 sunt angajati ai firmelor de deszapezire iar 1.756 ai institutiilor subordonate Primariei Generale a Capitalei, un total de 21.429 tone stoc de material antiderapant. Cu alte cuvinte, suntem pregatiti atat ca resursa umana, cat si ca stocuri, cat si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- Scandalul provocat, in ultimele luni, de construirea Spitalului Municipal si-a consumat astazi ultimul act. In sedinta de astazi de la Primaria Generala a Capitalei, consilierii generali au votat aprobarea proiectului care prevede, intr-o prima faza, preluarea de catre PMB (din administrarea RATB-ului)…

- Interzicerea sau taxarea masinilor care vor sa intre in centrul Bucurestiului este de luni o solutie oficiala. Aceasta a fost discutata intr-o dezbatere publica de functionarii primariei, de reprezentantii societatii civile si toata lumea a fost de acord: prin zonele centrale vom merge pe jos, cu…

- Primaria Sectorului 6 a atribuit un contract de deszapezire unei firme controlate de teleormaneanul Victor Țene, un om de afaceri despre care Rise Project a scris ca este parte a circuitului financiar din jurul companiei Tel Drum. Mai mult, acesta este cercetat in dosarul de corupție al lui Marian Vanghelie…

- Gabriela Firea a subliniat ca printre prioritatile actualei administratii se numara sanatatea si punerea in siguranta a cladirilor cu risc seismic. "De la preluarea mandatului de primar general am luat masuri pentru dinamizarea procesului de consolidare a imobilelor cu risc seismic ridicat.…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante, in timp ce serviciul de car sharing Uber a platit un impozit pe profit de 187.000 lei, de 3 ori mai mult.

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Constantin Vladoiu a ajuns aseara la Spitalul „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu si operat de urgenta, dupa ce a fost lovit in fata cu un fier. Agresorul, din spusele sotiei victimei, este unul din padurarii comunei Calnic: „Soțul era cu parinții mei dupa o caruța de lemne din padurea…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Noul premier a anuntat ca va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru amanarea depunerii formularului 600 pana la 15 aprilie. Ea a precizat ca, pana atunci, Ministerul de Finante trebuie sa gaseasca o solutie pentru a fi depusa o singura…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a propus sa se infiinteze un departament pentru dezvoltarea Bucurestiului in cadrul Ministerului Dezvoltarii din guvernul Dancila, potrivit unor surse citate de Hotnews . Firea a confirmat pentru...

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…

- Dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica pentru precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in intreaga tara, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat comandamentul de iarna, pentru a analiza masurile ce se impun dupa ninsoare.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Lovitura dura pentru Gabriela Firea: Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a respins, miercuri, prin vot solicitarea primarului Gabriela Firea, privind trecerea terenului pe care se afla autobaza RATB Pipera în subordinea primariei în vederea

- Primaria București vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa primeasca un teren al Societatii Romane de Televiziune, de pe Șoseaua Pipera,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, incepand cu ora 11.oo, Consiliul General al PMB, sedinta in care vor fi atinse mai multe puncte de interes pentru bucuresteni. Una dintre problemele spinoase ale Capitalei, statutul cladirilor cu risc seismic, pare a-si gasi, in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- Florentin Pandele nu are un salariu mai mare decat al soției sale, insa s-a ajuns aici pentru ca Gabriela Firea a devenit primar general al Bucureștiului, dupa ce a caștigat alegerile din iunie 2016.Florentin Pandele se afla, insa, la al cincilea mandat ca primar al Voluntariului. Primul…

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…

- Un schimb acid de replici are loc intre primarul Capitalei, Gabriela Firea, si Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, cu privire la documentele publicate din „greaseala materiala“ pe SEAP, ce arata ca procedura achizitiei pentru patinoare a fost initiata in Parcul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari."Trei spitale care se afla…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul de Finanțe a gasit soluții in cadrul ședintei Comisiei de Buget - Finanțe din #Parlament pentru ca bugetul #MPRP sa fie marit, cu mai mult fața de marirea deja anunțata. Este pentru prima data cand bugetul #MPRP este atat de mare.Suma in plus…

- O noua clinica medicala, destinata bucurestenilor, a fost inaugurata, ieri, in prezenta Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul bisericii Ortodoxe romane, a primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, secondat de edilul sef al Sectorului 6, Gabriel Mutu, si a directorului general al SGASPC (Direcția…