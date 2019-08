Stiri pe aceeasi tema

- "Codul fiscal si Codul de procedura fiscala sunt documente vii, care trebuie adaptate in conformitate cu observatiile si propunerilor celor care produc bani si plusvaloare in Romania: mediul de afaceri. Nu am fost si nu voi fi adeptul modificarilor pompieristice ale Codului Fiscal, dar voi sustine mereu…

- Ministerul Finanțelor Publice continua demersurile de susținere a creșterii economice, de stimulare a antreprenorialului romanesc și de facilitare a activitații comerciale a mediului de afaceri. Astfel, s-a purtat un dialog permanent cu reprezentanții mediului de afaceri și au fost dezbatute și agreate…

- Codul fiscal si Codul de procedura fiscala urmeaza sa fie modificate din nou, la propunerea mediului de afaceri, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Potrivit lui Teodorovici, Ministerul Finanţelor Publice va publica cel târziu joi două proiecte de acte normative pentru…

- Ministerul Finantelor Publice va publica cel tarziu joi doua proiecte de acte normative pentru modificarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala, care vor cuprinde propuneri ale mediului de afaceri, noile acte normative urmand sa fie adoptate pana la sfarsitul lunii august, a anuntat,…

- Ministerul Finantelor Publice va publica cel tarziu joi doua proiecte de acte normative pentru modificarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala, care vor cuprinde propuneri ale mediului de afaceri, noile acte normative urmand sa fie adoptate pana la sfarsitul lunii august, a anuntat, miercuri,…

- "Partea de pensii speciale este una dintre masurile pe care Ministerul Finantelor Publice o va propune intr-un pachet de alte masuri cu privire la modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, intr-un mod cat mai eficient, cheltuit acolo unde produce valoare adaugata in economie.(...) Eu…

- Oficialii Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) se afla la Bucuresti pentru a face o evaluare a impactului reformelor structurale asupra productivitatii si competitivitatii economiei romanesti. Acestia au avut miercuri o intrevedere cu reprezentanti ai Ministerului pentru Mediul…

- Luni, 20 mai 2019, in cadrul primei ediții a Forumului Economic PRO Romania care s-a desfașurat la World Trade Center București, numeroși antreprenori romani au dezbatut impreuna cu liderii PRO Romania și cu candidații partidului la alegerile europarlamentare direcția in care se indreapta economia…