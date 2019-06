Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor, purtatorul de cuvant al PSD, acuza opoziția parlamentara ca, deși iși doresc sa dea jos guvernul PSD, nu sunt in stare sa vina cu propuneri coerente pentru o viitoara guvernare. ”Ce vor...

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Nelu Barbu a anunțat, miercuri, ca dupa modernizarea liniei de cale ferata București Nord-Aeroportul Otopeni, timpul estimat pentru calatoria cu trenul intre aceste doua distanțe va fi de 23 de minute. Durata de finalizare a proiectului este de 14 luni.Citește…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Mihai Fifor, considera ca președintele se plaseaza in totala contradicție cu realitatea și chiar cu propriile sale acuzații. „Susțineți ca economia este in „dezastru", in condițiile in care, chiar pe primul trimestru din 2019, Romania a fost pe locul…

- PRO Romania, prin parlamentarii sai, va vota motiunea de cenzura din aceasta sesiune, dar nu o semneaza, a declarat duminica presedintele formatiunii, Victor Ponta. "Vom vota, toti parlamentarii PRO Romania, la vedere, ca sa nu fie discutii, motiunea de cenzura in aceasta sesiune, dar nu semnam niciun…

- Pe pagina profesorului Ion Coja a aparut o chemare a unor romani de peste ocean care trag un semnal de alarma in ce privește integritatea teritoriala a Romaniei. NOI, un grup de Romani din Sudul Floridei, Arizona, Massachusetts si New-York, Statele Unite ale Americii, Chemam pe toti Romanii la o…

- Premierul Viorica Dancila face sedinta saptamanala de guvern vineri, la 8 dimineata, ora neobisnuita pentru o astfel de intalnire. Pe ordinea de zi anuntata nu figureaza insa niciun act normativ important. Cu toate ca ministrul de Finante a anuntat ca modificarile la controversata OUG 114…

- ARAD. Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul Mihai Fifor, a adresat un mesaj de solidaritate si unitate la Conferinta Extraordinara de alegeri a Organizatiei Judetene Braila. „Vreau sa vorbesc despre ce știm noi sa facem, despre ce putem noi sa facem, astfel incat romanii sa aiba o viața…

- In Parlamentul Romaniei se afla in dezbatere Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 114/2018. Deputatul social-democrat buzoian Sebastian Radu, in urma analizarii textului O.U.G., a depus doua amendamente care vizeaza imbunatațirea prevederilor Ordonanței de urgența…