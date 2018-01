Stiri pe aceeasi tema

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a transmis, marți, un avertisment in ceea ce privește repetarea episodului de la Timișoara, cand o furtuna deosebit de violența a maturat tot in cale, in luna septembrie a anului trecut, lasand in urma ei opt morți, zeci de raniți…

- Cum va fi vremea in 2018 și ce ne așteapta din punct de vedere meteorologic? Dupa ce am inceput anul 2018 cu temperaturi de primavara, iata ca vremea ne va da și ceva batai de cap. Caci, vorba aceea, iarna nu-i ca vara! Mai exact, Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a transmis, marți, un avertisment in ceea ce priveste repetarea episodului de la Timisoara, cand o furtuna deosebit de violenta a maturat tot in...

- Romania, lovita de o furtuna devastatoare. ANM a facut anuntul: „Trebuie sa fim pregatiti” Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a vorbit la interviurile DC News Live despre fenomenele meteo extreme din Romania. Elena Mateescu a trimis un avertisment in ceea ce priveste…

- Elena Mateescu a trimis un avertisment in ceea ce privește repetarea episodului de la Timișoara, cand o furtuna deosebit de violenta a maturat tot in cale, in luna septembrie a anului trecut, lasand in urma ei 8 morți, zeci de raniți și pagube materiale uriașe. „Da, evenimentul de la Timișoara…

- Meteorologii au anunțat fenomene periculoase in aceasta noapte. Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru seara de 8 Ianuarie, cod galben de ceața. Acesta vizeaza aproximativ 17 județe din țara și este valabil pentru unele pana la ora 2:00.

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Prima prognoza completa de la ANM, pe luna ianuarie. VEZI cum va fi vremea la inceputul lui 2018 Directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a vorbit la Romania TV despre cum va fi vremea la final de an, dar a oferit si date in premiera despre cum va fi vremea…

- Directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a vorbit la Romania TV despre cum va fi vremea la final de an, dar a oferit si date in premiera despre cum va fi vremea in luna ianuarie. Citeste si: BOMBA anului: Radu Mazare a FUGIT din Romania si cere…

- Timișorenii profita din plin de aceste zile cu temperaturi ridicate, astfel ca centrul urbei s-a animat ca primavara. Numerosi oameni au ieșit la plimbare, bucurandu-se de razele soarelui. Artiștii stradali și-au realizat numerele, casuțele din cadrul Targului de Craciun au porțile larg deschise, iar…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila in intervalul 26 decembrie, ora 22.00 27 decembrie, ora 4.00. Avertizarea e valabila in zona joasa din judetul Bistrita Nasaud, unde, in intervalul mentionat, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Directorul Administrației Naționale a Meteorologiei, Elena Mateescu, a vorbit la Antena 3, despre cum va fi vremea in perioada Craciunului."Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temperatura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani vreme buna pentru aceasta perioada, cu valori termice pozitive pe timpul zilei, dar cu temperaturi nocturne sub zero grade. Se anunta nopti reci intre 20 si 22 decembrie, in timp ce precipitatiile se vor semnala pe arii restranse, la nivel national,…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani o vreme relativ normala pentru aceasta perioada, cu valori termice in mare parte pozitive pe timpul zilei, respectiv cu temperaturi nocturne sub zero grade, cu nopti mai reci intre 20 si 22 decembrie, in timp ce precipitatiile se vor semnala pe arii…

- Meteorologii estimeaza în urmatoarele doua saptamâni o vreme relativ normala pentru aceasta perioada, cu valori termice în mare parte pozitive pe timpul zilei, respectiv cu temperaturi nocturne de sub zero grade, în timp ce precipitațiile se vor semnala pe arii restrânse,…

- Meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori si intensificari ale vantului, valabila in toata tara, de sambata, de la ora 18:00, pana duminica, la ora 23:00, izolat cantitatile de apa urmand sa depaseasca 35 de litri pe metrul patrat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

- „In cea mai mare parte a Carpatilor Meridionali si Orientali, precum si in vestul Moldovei vor predomina ninsorile, se va depune strat de zapada local consistent, iar vantul va avea intensificari temporare, viscolind si spulberand zapada, mai ales in zona inalta de munte”, potrivit unui anunt al…

- Meteorologii estimeaza pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie o vreme ce se va incadra, in general, in limitele unei ierni normale, cu temperaturi local mai coborate in centrul, nordul si nord-estul tarii, in timp ce precipitatiile vor fi excedentare in majoritatea regiunilor, se arata in prognoza,…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat ca lunile decembrie, ianuarie si februarie se vor incadra in limitele normale ale perioadei de iarna. Directorul ANM Elena Mateescu a tinut insa sa precizeze ca vom vea parte si de unele episoade dificile, in care vor cadea…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat ca lunile decembrie, ianuarie si februarie se vor incadra in limitele normale ale perioadei de iarna. Directorul ANM Elena Mateescu a tinut insa sa precizeze ca vom vea parte si de unele episoade dificile, in care vor cadea…

- Meteorologii anunța pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie o vreme ce se va incadra, in general, in limitele normale ale perioadei de iarna, insa cu unele episoade dificile, in care vor cadea cantitați mari de zapada sau se vor inregistra temperaturi minime polare. Directorul Administrație Naționale…

- VEZI AICI PROGNOZA PE TREI LUNI: METEO. Prognoza pe urmatoarele trei luni Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a afirmat, la Antena 3: ”Am luat iernile de referința in Romania și am introdus inclusiv iarna lui '54, cea a lui 2012 și a lui 2014. De ce? Ca sa…

- Mi-a sarit in ochi recent una dintre declaratiile domnului Daea, aceea in care ne anunta la modul cel mai serios ca asteapta explicatii de la Consiliul Concurentei pentru a vedea de ce s-au scumpit anumite alimente, in special carnea si ouale. Orice persoana care intelege cat de cat cum functioneaza…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica de vreme rea. Astfel, in weekend vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina…

- Prognoza meteo pentru București, in 15 noiembrie. Meteorologii anunța ca miercuri, 15 noiembrie, vremea din Capitala va fi inchisa, iar regimul termic apropiat de cel normal pentru jumatatea lunii noiembrie. Vantul va sufla moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 8-10 grade Celsius.…

- România se va confrunta cu înca un fenomen meteo extrem. Un val polar și apoi unul de caldura vor face ca temperaturile sa aiba o variație de aproape 30 de grade Celsius și țara noastra sa treaca de la ger naprasnic la vreme de primavara în mai puțin de 7 zile. Meteorologii anunța…

- România se va confrunta cu înca un fenomen meteo extrem. Un val polar și apoi unul de caldura vor face ca temperaturile sa aiba o variație de aproape 30 de grade Celsius și țara noastra sa treaca de la ger naprasnic la vreme de primavara în mai puțin de 7 zile. Meteorologii anunța…

- In judetul Buzau, o vijelie cu puterea unui uragan a facut prapad. Stalpii de electricitate si un releu de telefonie, din varful muntelui, s-au prabusit, din cauza rafalelor foarte puternice, care au atins viteze inspaimantatoare: aproape 150 de kilometri la ora. Vantul a facut pagube in 12 judete.…

- Vant puternic, lapovița și ninsoare, intre 27-30 octombrie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, din noaptea de vineri spre sambata (27/28 octombrie) și pana duminica dimineața (29 octombrie), vantul va avea intensificari temporare in special in sud-vestul și centrul țarii,…

- ”E greu sa spunem. Cu zece zile inainte, vom spune daca vom avea zapada. In 2014, pe 24 decembrie aveam peste 20 de grade, pe 25 deja se schimbase vremea, iar pe 29 cod roșu de viscol. Pe masura ce ne apropiem, in noiembrie vom actualiza informațiile pentru iarna, cand ne apropiem vom putea spune…

- Meteorologii au emis astazi o atenționare de cod galben de vant! Afectate sunt județele Timiș, Arad și Bihor. Codul galben a fost emis pentru intervalul orar 09:15 – 15:00. Rafalele de vant vor depași 60 km/h și vor fi insoțite de ploaie, conform Administrației Naționale de Meteorologie. The post Atenționare…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a vorbit luni la Antena 3 despre prognoza meteo pentru perioada urmatoare, dar și despre cum va fi vremea in aceasta iarna. Meteorologii prognozeaza o iarna cu viscole și episoade de ger, cu temperaturi ce vor cobori și sub -30 de grade.

- Meteorologii ne dau vești proaste despre iarna care va veni. Temperaturile in luna ianuarie ar putea scadea pana la minus 30 de grade pe timpul noptii, in timpul unor episoade de ger napraznic. Momente extrem de reci ar putea avea loc si in luna decembrie, au avertizat cei de la Administratia de Meteorologie,…

- In contextul in care la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se inregistra recent un deficit de 7.408 de locuri de cazare, directorul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, a declarat, vineri, ca de anul viitor ar putea fi date in folosinta 1.421 de noi locuri…

- Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre fenomenele meteorologice extreme care vor lovi tara, in aceasta iarna. "Fenomenele severe nu vor lipsi. Vorbesc aici despre viscole, despre posibile ninsori abundente și despre episoadele…

- Vine o iarna grea, avertizeaza meteorologii. Temperaturile in luna ianuarie ar putea scadea pana la minus 30 de grade pe timpul noptii, in timpul unor episoade de ger napraznic. Momente extrem de reci ar putea avea loc si in luna decembrie, au avertizat cei de la Administratia de Meteorologie, in cadrul…

- Vine o iarna grea, avertizeaza meteorologii. Temperaturile în luna ianuarie ar putea scadea pâna la minus 30 de grade pe timpul noptii, în timpul unor episoade de ger napraznic. Momente extrem de reci ar putea avea loc si în luna decembrie, au avertizat cei…

- Meteorologii trag semnale de alarma si ne pregatesc pentru o iarna grea! Se pare ca dupa o toamna cu temperaturi de vara ne asteapta o iarna deloc blanda. Florinela Georgescu, director ANM, a anuntat ca iarna 2017 nu va fi una deloc usoara, ci dimpotriva. Directorul ANM a spus ca ne asteapta viscole…

- Elena Mateescu, Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a declarat miercuri ca scenariile climatice indica o diminuare a cantitatilor de precipitatii in viitor, in medie cu 15-20%, in lunile de vara, iar zonele cel mai afectate de seceta vor fi Sudul, Sud-Estul, Estul,…

- Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca scenariile climatice indica o diminuare a cantitaților de precipitații in viitor, in medie cu 15-20%, in lunile de vara, iar zonele cel mai afectate de seceta vor fi Sudul,…

- Schimbarile climatice din ultimele zile nu sunt singurele vești neobișnuite ale meteorologilor. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat ca anul 2018 vine cu surprize neplacute din punct de vedere meteo.

- Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat miercuri, ca scenariile climatice indica o diminuare a cantitaților de precipitații in viitor, in medie cu 15-20%, in lunile de vara, iar zonele cel mai afectate de seceta vor fi Sudul, Sud-Estul, Estul,…

- Meteorologii trag un semnal de alarma despre cum este afectata Romania de schimbarile climatice. Va ploua mai puțin in lunile de vara, iar asta va duce la accentuarea secetei. Cele mai afectate zone vor fi Sudul, Sud-Estul, Estul, Vestul Romaniei, dar și Campia Transilvaniei. Cantitațile de precipitații…

- Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat miercuri ca scenariile climatice indica o diminuare a cantitatilor de precipitatii în viitor, în medie cu 15-20%, în lunile de vara, iar zonele cel mai afectate de seceta vor fi Sudul,…

- ”In conditiile in care scenariile vor indica o diminuare a cantitatilor de precipitatii mai ales in lunile de vara, in medie cu 15-20%, asa cum arata scenariile climatice viitoare, este posibil ca in acele zone pe care astazi le cunoastem ca fiind cele mai vulnerabile la fenomenul de seceta, respectiv…

- Meteorologii se asteapta ca, in perioada urmatoare, Romania sa se confrunte cu fenomene meteo extreme, ceea ce inseamna o racire brusca a vremii si precipitatii abundente, inclusiv sub forma de ninsoare. In cadrul unei transmisiuni in direct , meteorologul ANM, Mihai Timu, a declarat pentru Libertatea.ro…

- Meteorologii au emis marti dimineata avertizari cod galben de ceata pentru zece judete din Transilvania - Alba, Sibiu, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Harghita, Mures si Covasna, informeaza news.ro.In aceste judete, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de…

- Uraganul Ophelia, format în Oceanul Atlantic, a ajuns în Irlanda, luni dupa-amiaza, iar o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a fost doborât de furtuna peste masina ei, relateaza BBC citat de News.ro. Accidentul a avut loc în Waterford. De asemenea, aproximativ…

- Vineri, 13 octombrie, pe Pamânt va începe o furtuna magnetica care va dura doua zile, conform unui anunt publicat pe site-ul centrului de meteorologie din SUA. Potrivit avertismentului centrului de meteorologie, furtuna magnetica poate duce la probleme în funcționarea dispozitivelor…