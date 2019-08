Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o și lovit-o. Femeia a povestit, la Romania TV, prin ce a trecut, in luna mai, cand s-a dus la Dinca sa ii prașeasca […] Source

- Monstrul din Caracal ar parte de un tratament preferențial din partea poliției, care il pazește continuu și il supravegheaza pentru a nu i se face ceva sau pentru a nu iși cauza singur rau. Detaliile au fost oferite de avocatul lui Gheorghe Dinca și vin dupa ce s-a vehiculat ca acesta ar putea fi…

- Expertii consultati de „Adevarul“ arata cum a reusit Gheorghe Dinca sa incinereze cadavrul in butoiul in care s-au gasit oase calcinate si dintii de unde s-a extras ulterior ADN-ul Alexandrei Macesanu.

- Sora lui Gheorghe Dinca a spus ca ea nu crede ca fratele sau a omorat-o pe Alexandra. Mai mult, ea susține ca Dinca i-ar acoperi pe alții.Vezi și: FARA CUVINTE Inregistrarea AUDIO COMPLETA publicata de familia Alexandrei Maceșanu: Conversația cu operatorii de la 112 „Nu știu daca a…

- Detalii cutremuratoare in cazul lui Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal. Este vorba despre o a treia victima! Potrivit ultimelor informatiil, in casa acestuia ar fi fost gasit telefonul Alexandrei Goghez, adolescenta gasita fara suflare in parcul Nicolae Romanescu, in 2015. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Criminalul a dat detalii despre cum le-a ucis pe cele doua tinere. Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat ca inculpatului i s-a facut rau, motiv pentru care audierea de la DIICOT Craiova a fost intrerupta, urmand sa fie reluata dupa ora 20.00. Gheorghe Dinca urmeaza sa fie chestionat…

- Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani care ar fi fost ucisa la Caracal, a relatat in apelurile la 112 facute joi dimineața ca ar fost violata de individul care le-a rapit și era legata cu sarma. Dezvaluirea a fost facuta de unchiul fetei, Alexandru Cumpanașu. Alexandru Cumpanașu a povestit ce a vorbit…