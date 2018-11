Feli Donose, pregatiri de nastere. Cine este tatal copilului!

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, Feli Donose va deveni pentru prima oara mama, iar artista așteapta cu emoție marele eveniment. Pe toata perioada sarcinii, vedeta și-a ținut fanii la curent cu evoluția ei. Feli Donose a postat o fotografie pe Instagram, in care burtica se vede in toata splendoarea ei. „Tic-tac” a scris…

- Astfel, cei doi au decis ca fetita lor sa se numeasca Rani Rose, dupa bunicul pe linie paterna, Ron Fujikawa, scrie ciao.ro. Citeste si A nascut o fetita, a fost "cea mai extraordinara nastere in apa". Anuntul a fost facut pe Instagram „Am decis sa o numim pe fetița noastra Rani (pronunțat…

- Jackie Lam, 31 de ani, a cheltuit o mica avere pentru petrecerea fiului ei de un an, Lachlan. Femeia din Melbourne, Australia, are un motiv tulburator pentru care a vrut ca aniversarea sa fie perfecta.

- Jackie Lam, 31 de ani, a cheltuit o mica avere pentru petrecerea fiului ei de un an, Lachlan. Femeia din Melbourne, Australia, are un motiv tulburator pentru care a vrut ca aniversarea sa fie perfecta. Ea...

- Feli Donose este in culmea fericirii, cantareața va deveni mama unei fetițe peste aproximativ trei luni și este foarte nerabdatoare sa iși stranga bebelușul in brațe. Pe tot parcursul sarcinii, cantareața a fost o persoana active, respectand cu strictețe indicațiile medicului. In ciuda faptului ca se…

- Feli Donose și-a etalat mandra sarcina, aflata in ultimul trimestru. Artista a postat pe contul de socializare o fotografie, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. „Am o minune in burtica, o Nora Luna mica, mica” a scris Feli, in dreptul imaginii. Feli Donose a mers recent sa o vada pe fetita…

- Camelia Potec (36 de ani) a nascut recent o fetița de nota 10 . Chiar daca se afla inca in spital, chiar daca este asaltata de trairi și griji necunoscute pana acum, caștigatoarea medaliei de aur in proba de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Atena (2004) și-a facut timp sa vorbeasca cu jurnalistul…

- Fericire mare in familia Elenei Gheorghe. Sora artistei, Ana Parvulescu, a nascut o fetița perfect sanatoasa pe care o va boteza Ania. Ana este casatorita cu Paul Parvulescu și a devenit mamica pentru a doua oara, cei doi mai avand un baiețel, pe nume Lucas, in varsta de 5 ani. Vestea nașterii a fost…