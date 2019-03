Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura ”Silva” organizeaza un protest, in 19 martie, in fata sediului Camerei Deputatilor, avand mai multe revendicari, printre care stoparea retrocedarilor ilegale de paduri si infiintarea unei comisii privind cercetarea retrocedarilor abuzive. In plus, sindicalistii…

- Federația Sindicatelor din Silvicultura Silva a pichetat timp de patru ore Camera Deputaților. Protestatarii au avut noua puncte de revendicare, primul fiind respingerea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole…

- Senatul va discuta, luni, Legea lobby-ului initiata de Calin Popescu Tariceanu si ALDE. Ministrii, parlamentarii si alesii locali nu au voie sa desfasoare activitati de lobby pe perioada mandatului, iar onorariul de succes pentru contractele cu statul devine venit la buget, potrivit propunerii. Termenul…

- La ultima adunare generala a Uniunii de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, reprezentanții celor aproape 30 de cooperative prezente au declarant ca prin aceste entitați au efectuat atat operațiuni de aprovizionare cu inputuri, cat și vanzari ale produselor membrilor. „Este un salt…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, decizonal, modificarea Legii privind plafoanele, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%, pentru ... The post Deficit bugetar crescut la 2,76%. Camera Deputatilor a modificat Legea plafoanelor pentru a dubla alocatia pentru copii, dupa o propunere…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis privind modificarea unui articol din Legea vanatorii. Șeful statului a apreciat ca a fost incalcata competența primului for sesizat, Senatul, care nu a dezbatut textul și soluțiile adoptate de Camera Deputaților.Pe 17 decembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. In 28 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege, care prevede ca pacientul sa poata desemna o persoana care sa aiba acces la…

- Camera Deputaților a votat miercuri Legea pensiilor. Au fost 193 de voturi pentru si 1 impotriva. Camera Deputaților este for decizional in cazul Legii pensiilor, astfel ca proiectul merge la promulgare. Pe de alta parte, Opozitia ameninta ca va ataca la CCR legea.Marti, deputații au admis,…