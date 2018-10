Stiri pe aceeasi tema

- FCSB trece printr-o perioada agitata si nu doar din punct de vedere sportiv. Vicecampioana Romaniei are probleme si in cadrul conducerii, mai precis intre Gigi Becali si Vasile Geambazi. Adica patronul cu putere de decizie si patronul din acte al clubului FC FCSB SA. Sursele ProSport...

- Ultimele declaratii ale lui Gigi Becali, care si-a asumat public interventiile la echipa si l-a pus pe Nicolae Dica in cea mai proasta lumina posibila l-au deranjat pe Cornel Dinu (70 de ani), care a facut o analiza lucida asupra raului pe care latifundiarul din Pipera il produce...

- Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, crede ca la CFR Cluj sunt de fapt doi patroni. ”Parerea mea e ca Paszkany e patronul celor de la CFR. El si cu baiatul asta, Nelutu Varga... Au bani amândoi, iar daca patronii au, atunci si clubul are. De exemplu,…

- Din proces in proces o duce clubul pe care Gigi Becali i l-a ”pasat” de curand lui Vasile Geambazi, nepotul lui preferat. (Super oferta de angajare) Dupa ce și-a mai tras puțin sufletul, in urma disputelor in instanța cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua, omul de afaceri din Pipera are ceva sa-i reproșeze…

- CS U Craiova stE pe un butoi cu pulbere, iar Gigi Becali vrea sE profite la maximum de situatia tensionatE din BEnie! Latifundiarul din Pipera vrea sE ~fure perla oltenilor xi a pus la cale un plan diabolic.

- Gigi Becali il vrea la FCSB pe Dan Nistor de la Dinamo: ”Pana miercuri e valabila oferta”. Reacția fotbalistului. Gigi Becali il vrea la FCSB pe Dan Nistor, mijlocașul rivalei de la Dinamo. Patronul ”din umbra” de la FCSB a marturisiot ca deja a discutat acest subiect cu omologul sau de la Dinamo, Ionuț…

- Olimpiu Moruțan e ”noul Messi”. Croații, in alerta: ”Hajduk, fii in garda!”. Olimpiu Moruțan i-a bagat in sperieți pe croați, dupa ce mijlocașul de la FCSB a facut faza din preliminariile din Liga Europa, marcand in poarta slovenilor de la Rudar Velenje, dupa ce a driblat mai mulți adversari. „Hajduk,…