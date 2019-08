Stiri pe aceeasi tema

- Doi suedezi sunt suspectati de faptul ca se afla la originea exploziei de la inceputul lui august la sediul administratiei fiscale de la Copenhaga, soldata cun ranit si importante pagube materiale, au anuntat miercuri autoritatile daneze, relateaza AFP.

- Doi suedezi sunt suspectati de faptul ca se afla la originea exploziei de la inceputul lui august la sediul administratiei fiscale de la Copenhaga, soldata cun ranit si importante pagube materiale, au anuntat miercuri autoritatile daneze, relateaza AFP.

- Doi suedezi sunt suspectati ca s-au aflat la originea exploziei care a vizat la inceputul lunii august sediul administratiei fiscale de la Copenhaga, incident soldat cu un ranit si pagube materiale substantiale, au anuntat miercuri autoritatile daneze, transmite AFP potrivit Agerpres Unul…

- Politia daneza ancheta miercuri in urma unei importante explozii care a zguduit sediul administratiei fiscale la Copenhaga, soldata cu un ranit si importante pagube materiale, relateaza news.ro.Citește și: Alexandru Cumpanașu face dezvaluiri! Legatura dintre PSD și interlopii din Olt Explozia…

- Noua persoane au murit duminica in urma prabusirii unui mic avion de turism, in nordul Suediei, au anuntat autoritatile regionale, informeaza AFP si dpa. "Cele noua persoane care se aflau in avion...

- Cinci persoane au fost duse la sediul Politiei Ilfov, pentru cercetari, in urma perchezitiilor facute de politistii din Ilfov in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de 1,2 milioane de lei, anunța news.ro.Potrivit Politiei Ilfov, in urma perchezitiilor facute in dosarul de evaziune fiscala,…