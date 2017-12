Evolutiile probabile pe plan politic si economic, in lume, in 2018 Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.



"Echipa de analisti a cotidianului Financial Times a anticipat destul de precis evolutiile pentru 2017. Dar nu a fost perfect. (...) In total, FT a raspuns corect la 15 dintre cele 19 intrebari privind evolutiile pentru 2017", scriu editorialistii inainte de a formula previziuni pentru anul 2018.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- Economia globala si-a recucerit bazele pana la care ajunsese in 2017, inainte de marea criza financiara, ajutata de cresterile surprinzator de bune ale economiilor emergente mari. Daca sunt comparate predictiile de crestere economica facute in urma cu un an pentru 2017 cu cele…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, ca ambasadele Uniunii Europene din Romania vor primi materiale de explicare a modificarilor aduse legilor justitiei, cu traducerea celor trei proiecte. El a spus ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze…

- Acestea sunt doar cinci exemple ale economiei colaborative sau comune care figureaza intr-un nou document al Forumului Economic Mondial numit "Economia colaborativa in orașe", scrie weforum.org. Studiile arata ca platformele de economie colaborativa au inregistrat o creștere rapida și companiile din…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a avertizat, marti, ca lumea pierde lupta impotriva schimbarilor climatice, adaugand ca liderii mondiali nu iau suficiente masuri pentru contracararea efectelor incalzirii globale. "Nu ne miscam suficient de repede. Cu totii trebuie sa actionam. Pierdem aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron considera ca posturile publice de radio si televiziune din Franta sunt o rusine pentru Republica. Si asta pentru ca sunt gestionate prost, risipesc resurse si au programe mediocre.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat miercuri seara decizia de a considera orasul Ierusalim drept capitala Israelului. Anuntul, o premiera in ultimii douazeci de ani in politica americana din zona, a nascut vii controverse. Daca Israelul a salutat anuntul imediat, liderii tarilor din regiune au…

- „Au fost inregistrate progrese suficiente” pentru a trece la urmatoarea etapa a declarat seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. La randul sau, Theresa May a anuntat solutia in problema spinoasa a imigrantilor: „cetatenii UE din Marea Britanie vor continua sa traiasca la fel ca inainte” de…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor 27 de state ale Uniunii, a apreciat vineri ca au fost inregistrate "progrese…

- Grupul public de televiziune RT (fost Russia Today), care a fost acuzat in primavara de presedintele francez Emmanuel Macron ca s-a comportat, impreuna cu site-ul Sputnik, in "organe de influenta (...) si de propaganda mincinoasa", doreste sa lanseze un canal francofon pana la sfarsitul anului, numit…

- Consiliul Superior al Audiovizualului (CSA) din Franța va ține "constant" sub observație programele viitorului canal rus RT France și va acționa "cu promptitudine" in cazul unor "anomalii", a avertizat marți președintele acestuia, Olivier Schrameck, scrie AFP. …

- Uniunea Europeana este ''complet confuza'' de cand Marea Britanie a votat pentru ieșirea din blocul comunitar și trebuie sa-și revizuiasca viziunea privind extinderea sa și locul Turciei in acest sens, a declarat, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate…

- Uniunea Europeana este 'complet confuza' de cand Marea Britanie a votat pentru iesirea din blocul comunitar si trebuie sa-si revizuiasca viziunea privind extinderea sa si locul Turciei in acest sens, a declarat luni, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate in 2005, dupa…

- Uniunea Europeana este ''complet confuza'' de cand Marea Britanie a votat pentru ieșirea din blocul comunitar și trebuie sa-și revizuiasca viziunea privind extinderea sa și locul Turciei in acest sens, a declarat luni, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate…

- Cele 19 țari din Eurogrup au început procesul cu privire la alegerea noului președinte, dar, cu zece zile înainte de vot, nimeni nu se straduiește sa ocupe aceasta funcție. Președintele Eurogrup va trebui sa conduca reformele din zona euro timp de doi ani și jumatate, sa coordoneze…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anuntat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pana duminica in vizita oficiala in capitala chineza, a facut acest…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu esecul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Frantei ca acest proces sa se blocheze si subliniind ca exista "un risc real" de dezacord, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sambata la pranz la Palatul Elysee de catre președintele Emmanuel Macron pentru o intrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru', la…

- Premierul libanez demisionar, Saad Hariri, se va afla sambata la Paris unde va fi primit de președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat joi Palatul Elysee, potrivit AFP. "Palatul Elysee a confirmat venirea lui Saad Hariri în Franța și întâlnirea cu…

- Președintele francez Emmanuel Macron a cerut marți o 'mobilizare naționala' pentru suburbiile defavorizate și a promis sa lupte impotriva islamismului și a saraciei, incercand totodata sa demonteze imaginea 'de președinte al bogaților' de care il acuza de o parte a opoziției, relateaza AFP. …

- Zi de omagiu și reculegere in Paris, la doi ani de la atacurile teroriste din 13 noiembrie 2015 . Președintele francez Emmanuel Macron a depus o coroana de flori in memoria victimelor atacurilor teroriste soldate cu 130 de morți. Emmanuel Macron și primarița Parisului, Anne Hidalgo, au ținut un moment…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a discutat telefonic cu omologul sau de la Beirut, Michel Aoun, in legatura cu criza declansata dupa demisia premierului libanez Saad al-Hariri in cursul unei vizite in Arabia Saudita, informeaza agentia de stiri Reuters. Macron, care a intreprins…

- Președinții francez și german, Emmanuel Macron și Frank-Walter Steinmeier, au ajuns cu Dacia Duster la ceremonia de inaugurare a unui monument inchinat memoriei celor care au pierit in Primul Razboi Mondial. Monumentul este situat intr-o zona accidentata din Munții Vosgi - și mașinile fabricate…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relatii intre Paris si Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite impreuna…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relații intre Paris și Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat în vizita oficiala în Emiratele…

- Președintele francez Emmanuel Macron a cerut o atitudine ferma fața de Iran, in legatura cu acțiunile sale in regiune și cu programul sau balistic, informeaza miercuri AFP. 'Este important sa ramânem fermi fața de Iran asupra activitaților sale regionale și programului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, avea doar 16 ani cind a cunoscut-o pe viitoarea prima doamna a Frantei. Dincolo de diferenta semnificativa de virsta, 25 de ani, povestea lor de dragoste a cunoscut mult momente complicate, scrie “One”. Emmanuel Macron inca se straduieste sa le demonstreze parintilor…

- Uniunea Europeana 'nu are nevoie de alte fisuri, de alte fracturi', astfel a reacționat vineri președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce parlamentul Cataloniei a declarat independența acestei provincii spaniole, informeaza AFP. 'Nu ne vom amesteca în aceasta dezbatere…

- Presedintele bancii centrale belgiene Jan Smets castiga aproape de cinci ori decat Vitas Vasiliauskas, presedintele bancii lituaniene, cel mai prost platit din zona euro, scrie Bloomberg. Economia belgiana reprezinta o optime din cea a Germaniei, si totui Smets castiga cu opt procente mai mult decat…

- Vizita are scopul de a reafirma angajamentul Parisului fata de acest teritoriu francez de peste mari afectat din primavara de un conflic social major. ”M-am bucurat foarte tare sa-l intalnesc pe președintele Franței, Emmanuel Macron. Sunt convinsa ca vom avea o vizita de lucru foarte buna…

- Guvernul de la Londra este cel care trebuie sa gaseasca propuneri concrete privind situația frontierei dintre Irlanda de Nord și Irlanda dupa Brexit, a declarat marți președintele Franței, Emmanuel Macron, in cursul unei conferințe de presa cu premierul irlandez Leo Varadkar, relateaza Reuters. …

- Disputa se leaga de reglementarile ce permit unei companii dintr-un stat al Uniunii Europene sa detaseze temporar angajati intr-o alta tara din Blocul comunitar, astfel acestia putand beneficia de un salariu mai mare decat ar lua in tara de origine, dar totusi mai redus decat cel primit de angajatii…

- Nemo, cainele proaspat adoptat de Emmanuel Macron, l-a pus pe stapanul sau intr-o situatie incomoda, dupa ce a intrat in camera in care acesta oferea un interviu si a urinat pe un semineu. Nemo, o incrucișate de griffon și labrador, in varsta de doi ani, a fost adoptat de Macron și soția sa in aceasta…

- Sefii de stat si de guvern ai UE ar putea face un gest în directia Marii Britanii în cursul summitului Consiliului European, de joi si vineri de la Bruxelles, dedicat deblocarii negocierilor privind Brexit. UPDATE 10.00: Cu câteva ore înaintea deschiderii…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis luni celor 27 de lideri europeni care se vor intalni joi si vineri cu premierul britanic Theresa May o noua versiune de lucru a pozitiei summitului privind Brexit-ul. Ca si in versiunea de saptamana trecuta, sefii de stat si de guvern urmeaza…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis luni celor 27 de lideri europeni care se vor intalni joi și vineri cu premierul britanic Theresa May o noua versiune de lucru a poziției summitului privind Brexit-ul. Ca și in versiunea de saptamana trecuta, șefii de stat și de guvern urmeaza…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, se deplaseaza luni dupa-amiaza la Bruxelles pentru un dineu cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pe tema negocierilor privind iesirea din Uniunea Europeana. Intrebat despre intrevedere, Jean-Claude Juncker a declarat, potrivit cotidianului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, marti, ca liderii statelor membre ale Uniunii Europene au la dispozitie un an pentru a-si expune viziunea asupra viitorului Blocului comunitar in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 2019, relateaza Politico.eu. ”Cred ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat marti "increzator" intr-o solutionare pasnica a conflictului dintre Madrid si secesionistii din Catalonia, cu cateva ore inainte de discursul premierului catalan in care acesta ar putea proclama independenta regiunii, informeaza AFP. "E o actiune…

- Theresa May "intenționeaza sa-și reafirme autoritatea printr-o remaniere guvernamentala in care este pregatita sa il demita pe Boris Johnson" dupa reuniunea Consiliului European de la 19-20 octombrie, a relatat The Sunday Times. Intrebata despre viitorul rol al lui Johnson și posibila promovare…

- Margaret Atwood, Dan Brown si Nicholas Sparks se afla printre numele mari prezente la Frankfurt saptamana aceasta, la cel mai vechi targ de carte, care va fi deschis marti de presedintele Frantei, Emmanuel Macron si de cancelarul Germaniei, Angela Merkel, potrivit AFP.La aceasta editie, Franta…