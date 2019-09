Stiri pe aceeasi tema

- "In timpul marii finale a concursului Eurovision 2019, artistii islandezi Hatari au desfasurat o esarfa in fata camerelor de filmare, incalcand regula 2.6 care interzice politizarea evenimentului", a explicat Uniunea Europeana de Radio-Televiziune (EBU), organizatorul concursului, intr-un comunicat…

- Peste 43.500 de candidati s-au inscris in vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului național de Bacalaureat 2019, incepand de miercuri, 21 august. Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, peste 28.700 de candidați…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat, in discutiile cu consilierii sai, ca ar putea cumpara insula Groenlanda, teritoriu autonom danez, dar nu este clar cat de serioasa este ideea liderului de la Casa Alba, informeaza publicatia The Wall Street Journal, citand surse familiare cu discutiile, titreaza…

- Uniunea Europeana a criticat duminica Moscova pentru cele peste 1.000 de arestari operate sambata de politia rusa in timpul unei manifestatii a opozitiei, informeaza AFP.''Aceste detentii si recurgerea disproportionata la forta contra manifestantilor pasnici aduc inca o data o grava atingere…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei va intalni echipele Italia, Cehia si Danemarca, in grupa preliminara D a Campionatului European din 2021, potrivit tragerii la sorti de luni, de la Munchen, anunța news.ro.Citește și: Atac dur la adresa lui Rareș Bogdan și Moise Guran: Incitatori populiști…

- Europol a anuntat, luni, ca 234 de persoane au fost arestate si milioane de produse dopante si medicamente contrafacute au fost confiscate, intr-o vasta actiune antidoping, efectuata de politia internationala si de Agentia Mondiala Antidoping (WADA), in 33 de tari, informeaza lequipe.fr, citat de…