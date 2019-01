Stiri pe aceeasi tema

- AGERPRES special correspondent Madalina Cerban reports: President Klaus Iohannis said on Thursday in Brussels that there was no discussion between him and German Chancellor Angela Merkel on the Embassy of Romania to Israel.Asked upon his arrival at the European Council meeting in Brussels…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, ca nu a discutat niciodata cu cancelarul german Angela Merkel despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel din orașul Tel Aviv la Ierusalim."Intenționez sa am o intalnire cu doamna Merkel, dar aceasta chestiune a ambasadei nu am discutat-o ...

- Skoda a prezentat in aceasta seara, in orasul Tel Aviv din Israel, tara in care este cel mai de succes producator european, un automobil absolut nou numit Scala. Numele ii provine de la cuvantul latin „scala”, care inseamna „trepte” sau „scara”, prin care se face o referire la urmatorul pas inainte…

- 40% reducere la circuitele culturale și exotice, tarife de la numai 90 euro la vacanțele cu autocarul in Grecia sau taxe de aeroport gratuite la charterele pentru Turcia, sunt doar cateva dintre surprizele pregatite de turoperatorul Europa Travel la ediția de toamna a Targului de Turism. Evenimentul…

- Organizatia pentru Eliberarea Palestinei a condamnat intentia presedintelui-ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, de mutare a ambasadei braziliene din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, observand ca unele tari formeaza o "alianta contra legislatiei internationale", provocand instabilitate regionala.

- Ca in fiecare an, la finalul lunii octombrie, Aeroportul International Sibiu trece la programul de operare al zborurilor aferent sezonului de iarna 2018-2019. Programul de operare de iarna este valabil pentru perioada 28 octombrie 2018 - 30 martie 2019. Conform practicii generale specifice industriei…

- ​ Australia intentioneaza sa transfere ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat marti premierul australian, Scott Morrison, evocand un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite in luna mai, relateaza AFP.

