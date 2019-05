Stiri pe aceeasi tema

- Peste 18 milioane de alegatori sunt așteptați duminica la vot, pentru a-i alege pe cei 33 de reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European, dar si pentru a vota la referendumul pe justiție, convocat de presedintele Klaus Iohannis.

- In Timiș sunt 625.645 alegatori inscriși in listele electorale permanente in data de 10 mai 2019 și 599 de secții de vot. Votarea are loc in aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile, pe trei buletine de vot. Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 si 21:00. La ora…

- Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 si 21:00. La ora 21:00 mai pot vota doar alegatorii care se afla in sala unde se voteaza. In strainatate se voteaza in 7 si 21 ora locala.Daca sunteti omis din lista permanenta, veti fi inscris pe o lista suplimentara. Bucurestenii trebuie…

- "Am venit sa vorbesc despre unitate pentru ca, in aceste momente, cred ca unitatea este cel mai important lucru. Suntem intr-o societate dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, in care cuvintele urate, violenta verbala a luat locul cuvintelor bune sau al proiectelor. Vedem cum fiecare…

- Iata postarea PSD: "Romanii au nevoie de oameni patrioți care sa ii reprezinte in Parlamentul European și care sa munceasca pentru a obține finanțarea necesara pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a Romaniei – școli, spitale, autostrazi și toate investițiile de care avem nevoie pentru…

- Campania electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European pe posturile de radio si televiziune are loc in perioada 27 aprilie 2019 (ora 00.00) - 25 mai 2019 (ora 07.00), iar principalele posturi de stiri au anuntat si cat costa prezenta promovarii spoturilor...

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, precum si pentru unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European si a referendumului national…

- Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019 a fost constituit in data de 3 martie 2019, in formula completata cu presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, si vicepresedintii institutiei, Zsombor…