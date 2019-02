Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Unirii, alaturi de alte obiective de infrastructura, se afla mentionata in proiectul Legii bugetului pe 2019, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. ‘Pentru autostrada aveti text clar in lege. Este prevazut exact…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, ca nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat, programata sa aiba loc marti, fiind nevoie mai intai de o intalnire cu reprezentanti din Ministerul Finantelor.Intalnirea dintre guvernatorul Mugur Isarescu si ministrul Eugen…

- „Lista rusinii”, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului, dispare din ianuarie, iar in ceea ce priveste popririle pe conturi, o prima solutie va fi disponibila in aceasta prima parte a acestui an, dupa cum a declarat, sambata, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "O să-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar săptămâna…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat, mierucuri, ca proiectul de buget pe 2019 nu va intra in sedinta de Guvern de joi intrucat lipseste avizul CSAT. Tototdata a dat asigurari ca nu exista probleme financiare generate de deficit, așa cum s-a vehiculat in spațiul public.…

- Cresterea salariilor bugetarilor se va aplica si anul viitor la fel ca si majorarea punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie 2019, iar voucherele de vacanta se vor da pentru toti bugetarii la fel ca in 2018, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. …

- Eugen Teodorovici, Ministrul Economiei, a facut azi o afirmație care a scandalizat intreaga diaspora romaneasca. Teodorovici vrea sa-i oblige cumva pe romani sa se intoarca acasa. El vrea ca fiecare om care pleaca afara sa aiba dreptul la un singur permis de munca, valabil pentru o perioada limitata.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a spus, marți, intr-o declarație de presa, ca inca nu s-a stabilit data de la care va fi majorat salariul minim brut pe economie, o decizie urmand sa fie luata in urmatoarele zile.„Inca nu s-a mutat (n.red. - de la 1 decembrie la 1 ianuarie, ...