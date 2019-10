Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan afirma intr-un editorial publicat marti ca Turcia ii va impiedica pe combatantii din Statul Islamic (SI) sa plece din nord-estul Siriei, unde armata turca se afla in ofensiva impotriva fortelor kurde, relateaza AFP.

- Ofenisva militara din Siria a facut primele victime si din partea Turciei. "Fratele nostru a cazut ca un martir (joi) la 10 octombrie intr-o confruntare cu teroristii din YPG (militia kurda Unitatile pentru protectia poporului, calificata de Turcia drept grupare terorista) in zona de desfasurare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat joi sa lase sa treaca in Europa milioane de refugiati, ca raspuns la critici fata de ofensiva turca in curs in nord-estul Siriei, relateaza AFP. "O, Uniune Europeana, retracteaza. O mai spun o data, daca incercati sa ne prezentanti operatiunea…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenințat joi ca va deschide porțile spre Europa milioanelor de refugiați sirieni, ca raspuns la criticile europene fața de ofensiva turca in curs in nord-estul Siriei, scrie AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat sambata amenintarea cu lansarea unei operatiuni ''la sol si in aer'' in Siria contra militiilor kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), considerate de Ankara organizatie terorista, transmite AFP. ''Noi ne-am pregatit,…

- Turcia, Rusia și Iran trebuie sa iși asume mai multa responsabilitate pentru restabilirea pacii in Siria, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri cu omologii sai din Rusia și Iran, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Tayyip Erdogan s-a intalnit luni…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a carui tara adaposteste peste patru milioane de refugiati, a amenintat joi sa lase sa treaca un nou val spre Uniunea Europeana daca nu obtine mai mult ajutor international, potrivit Le Vif, citat de Rador.Peste 3,5 milioane din acesti refugiati sunt sirieni…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a declarat vineri presedintelui rus Vladimir Putin ca atacurile armatei siriene in nord-vestul Siriei provoaca o criza umanitara si ameninta securitatea nationala a Turciei, a anuntat presedintia turca, citata de Reuters. Trupele siriene i-au incercuit pe rebeli,…