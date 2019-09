Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca țara sa este pregatita sa intervina militar la granița cu Siria și a avertizat ca ar putea sa ia o astfel de decizie in mod unilateral daca Statele Unite nu inființeaza o „zona de securitate” in nord-estul Siriei, potrivit Reuters,…

- Autoritatile din Statele Unite le-au acordat, joi, vize de calatorie presedintelui Iranului, Hassan Rouhani, si ministrului iranian de Externe, Mohammed Javad Zarif, pentru a se putea deplasa la reuniunea Adunarii Generale ONU, in New York, relateaza agentia Reuters si cotidianul Le Figaro, potrivit…

- Turcia, Rusia și Iran trebuie sa iși asume mai multa responsabilitate pentru restabilirea pacii in Siria, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri cu omologii sai din Rusia și Iran, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Tayyip Erdogan s-a intalnit luni…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters și «Le Figaro», a declarat joi ca «nu va exista o alta alegere decat deschiderea portilorcatre Europa pentru migranți daca Turcia nu va beneficia de un ajutor internațional mai mare» pentru intreținerea refugiaților sirieni. Ankara se teme de un nou…

- Potrivit unei stiri preluate de Reuters, presedintele rus a facut anuntul cu ocazia vizitei omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan.Ministerul Apararii de la Ankara a comunicat ca livrarea sistemului S-400 a inceput marti, dar va dura aproximativ o luna.Potrivit vicepremierului…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca Ankara va lansa o operațiune militara in nordul Siriei, regiune controlata de forțele kurde, potrivit Euronews citat de mediafax.Erdogan a mai anunțat ca atat Rusia, cat și Statele Unite au fost informate cu privire la respectiva…

- Turcia va cauta alti furnizori in cazul in care Statele Unite nu-i vor vinde avioane de lupta F-35, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de dpa. 'Nu ne dati F-35s? Foarte bine, scuzati-ne, dar in acest caz vom lua masuri in aceasta privinta... ne vom adresa altora',…

- Presedintele Donald Trump a declarat joi ca Statele Unite nu au in vedere sanctiuni impotriva Turciei, dupa ce aceasta tara a achizitionat sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, transmite Reuters. "Nu ne gandim la asta chiar acum", le-a spus el ziaristilor de la Casa Alba, potrivit Agerpres.Precizarea…