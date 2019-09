Emmanuel Macron: Franța nu poate primi toți migranții Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri ca țara sa &"nu poate gazdui pe toata lumea&", în contextul noii abordari a Administrației sale referitoare la imigrație, informeaza Mediafax citând Al Jazeera.



Saptamâna trecuta Macron a anunțat o înasprire a politicilor privind imigrația, acesta explicând ca Guvernul trebuie sa previna ca alegatorii sa opteze pentru formațiunile de extrema dreapta.



&"Franța nu poate gazdui pe toata lumea daca vrea sa gazduiasca oamenii în condiții bune&", a declarat Macron pentru Europe 1. Președintele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri ca țara sa „nu poate gazdui pe toata lumea”, in contextul noii abordari a Administrației sale referitoare la imigrație, informeaza Al Jazeera, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Informația de ultima ora care reaprinde cazul Caracal: Oasele…

- "Simti un gol in stomac. Eu sunt la sfarsitul carierei dar pentru colegii mei care mai au inca cativa zeci de ani pana la pensie este dureros", spune Gerard Chanquoi, care la cei 61 de ani ai sai a petrecut 35 in serviciul France Tabac.Infiintata la Sarlat (sud-vestul Frantei), in fieful…

- Rusia a semnat luni o rezolutie guvernamentala care consacra aderarea definitiva a tarii la Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice, semnat de 195 de tari, cu putin inainte de deschiderea unui summit ONU pe tema urgentei luptei impotriva incalzirii globale, relateaza AFP potrivit…

- Guvernul francez anunța luarea unor masuri pentru combaterea crimelor domestice, în care victimele sunt femei, scrie BBC. Sâmbata, corpul desfigurat al unei tinere a fost gasit în apropierea unei stații de tren, în sudul Franței. Acest caz de ucidere a unei femei a fost…

- Sondajul institutului Datafolha arata ca 29% dintre brazilieni sustin ca Bolsonaro face o treaba 'buna sau foarte buna', in scadere fata de 33% in iulie, potrivit rezultatelor publicate luni. Proportia brazilienilor care spun ca Bolsonaro face o treaba normala a scazut la 30% de la 31% anterior,…

- In acest week-end Franta se aniverseaza. Duminica va avea loc celebra parada militara pe cel mai mare boulevard din Paris: Champs Elysees, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron si a cabinetului Edouard Philippe. Este locul in care in ultimele luni, protestele Vestelor galbene s-au derulat sambata…

- Judecatorii Curtii Constitutionale din Republica Moldova au demisionat miercuri in corpore, incetarea mandatelor si vacantarea functiilor fiind anuntate autoritatilor competente care vor trebui sa desemneze noii judecatori, potrivit Deschide.md, preluat de Mediafax.Potrivit unui comunicat de presa emis…