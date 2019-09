Emmanuel Macron i-a confirmat printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed ben Salmane ca Franta va trimite experti in anchetele privind atacurile asupra unor instalatii petroliere saudite, a informat Palatul Elysee. Presedintele Frantei, care a avut o intrevedere in data de 17 septembrie, "a condamnat cu fermitate atacurile ce au vizat siturile petroliere din Abqaiq et Khurais", potrivit unui comunicat oficial si l-a asigurat de "solidaritatea Frantei cu Arabia Saudita si populatia acestei tari", precum si de angajamentul Frantei in favoarea securitatii Arabiei Saudite si a stabilitatii…