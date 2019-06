Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții claselor a VIII-a intra, astazi in febra examenelor, pentru admiterea la liceu 2019-2020. Pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala s-au inscris peste 154.000 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care aproximativ 3.500 de elevi brașoveni. Prima proba scrisa la Evaluarea Nationala…

- EXAMEN… Elevii de clasa a VIII-a sustin astazi, 18 iunie, prima proba a Evaluarii Nationale, cea la limba si literatura romana. La nivelul judetului Vaslui, sunt 3.502 elevi inscrisi care vor sustine acest examen in 40 de centre. Evaluarea se va face in patru centre – Barlad, Vaslui, Husi si Negresti.…

- Marți, 18 iunie, elevii clasei a VIII-a vor susține prima proba a Evaluarii Naționale, cea la Limba și literatura romana. Accesul in sali se va face de la ora 8.00. Evaluarea Naționala. Mai bine de 154.000 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru sustinerea Evaluarii Nationale, potrivit…

- Emoții mari pentru absolvenții de clasa a VIII-a! Maine are loc prima proba din cadrul Evaluarii Naționale. In județul Timiș s-au inscris pentru a susține testarea 4.921 de elevi și sunt organizate 51 de centre de examinare. Prima proba are loc maine la Limba și Literatura Romana. Joi va avea loc proba…

- Evaluarea Nationala 2019: Peste 150.00 de elevi s-au inscris pentru sustinerea Evaluarii Nationale. Prima proba se va desfașura marți, 18 iunie 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru sustinerea Evaluarii Nationale, sesiunea 2019, informeaza Ministerul Educatiei. Prima proba va…

- Prima proba a Bacalaureatului, cea de competența lingvistica la Limba și Literatura Romana, a inceput luni, 3 iunie, insa n-a fost cu noroc pentru doi elevi, care au fost eliminați din timpul examenului, dupa ce au fost prinși cu telefoanele mobile asupra lor.

- Elevii olimpici au sustinut ieri prima proba scrisa la Bacalaureat, cea la Limba si Literatura Romana. Subiectele au fost accesibile si note mari se pot lua cu usurinta, daca elevii au invatat, considera dascalii.

- Un deputat UDMR propune eliminarea probei de limba romana de la evaluarea elevilor din clasa a VI-a. Este o singura semnatura pe proiectul abia depus la Parlament. UDMR susține ca nu-și asuma aceasta propunere legislativa. Deputatul maghiar vrea sa modifice articol 74, aliniatul 4 din Legea Educației…