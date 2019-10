Economistii germani ii cer lui Merkel sa renunte la politica bugetara "fara noi imprumuturi"

Principalele institute de cercetare economica din Germania au cerut miercuri autoritatilor de la Berlin sa renunte la politica bugetara "black zero" - prin care nu se fac noi imprumuturi - daca perspectiva economica pentru cea mai mare economie europeana se va deteriora suplimentar, transmite Reuters.



Conform bugetului pe 2019, pentru al saselea an consecutiv, Guvernul de la Berlin nu intentioneaza sa recurga la imprumuturi, o strategie cunoscuta in Germania sub numele de "schwarze Null" ("black zero" / "fara noi imprumuturi").



Aceasta politica a fost criticata in trecut deoarece…