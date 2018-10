ECO-INT, târgul internațional pentru agricultură ecologică In perioada 20-23 septembrie la Bacau a fost organizata cea de-a doua ediție a targului ECO-INT, acolo unde au fost prezenți producatori certificați ecologic, distribuitori de inputuri ecologice, dar și companii cu utilaje destinate acestui segment de activitate. Marius Casis – organizator ECO-INT și vicepreședinte Asociația pentru Agricultura Durabila „Ne-am propus sa promovam agricultura ecologica in Romania pentru ca din pacate suntem codași la acest domeniu. Cu toate ca avem un potențial important de a ajunge la 1 milion de hectare in urmatorii 10 ani. Momentan Romania lucreaza in sistem ecologic… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cuantumul taxelor pe care companiile din Romania le platesc in pretul benzinei este de 52% din total tarif, respectiv de 48% la motorina, iar Romania se afla, astfel, in Top 10 al tarilor cu cel mai ridicat nivel al taxelor pe acest segment, reiese din datele unui studio realizat de UHY, reteaua internationala…

- CHIȘINAU, 14 sept — Sputnik. Parlamentul European acuza administrația lui Donald Trump de sprijinirea forțelor xenofobe și populiste care ar încerca "sa distruga proiectul european", se spune într-o rezoluție aprobata de eurodeputați pe 12 septembrie, în care este apreciat…

- Pilotii din Germania ai companiei Ryanair intentioneaza sa declanseze miercuri o greva de 24 de ore, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Ca şi la protestele precedente, piloţii şi celelalte categorii de personal din echipajele aeronavelor solicită încheierea unor noi contracte…

- Retailerul japonez Miniso a inaugurat, pe 1 septembrie, primul sau magazin din Romania. Compania, specializata in retailul de produse pentru casa, accesorii si jucarii, infiintata in 2013, are ca obiectiv financiar atingerea unei cifre de afaceri de 100 de miliarde de euro la nivel global si vrea…

- Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair, sau 17% din cele peste 2.400 de curse aeriene programate in Europa, inclusiv doua curse aeriene din Bucuresti spre Berlin.Greva, care are loc in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, a fost declansata de pilotii Ryanair…

- Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmit DPA si Reuters. Deja operatorul aerian irlandez anulase 146 de curse…

- Alge toxice și meduze au invadat in ultimele saptamani Marea Baltica și lacurile Finlandei. Specialiștii arata ca aceasta este o consecința a poluarii și schimbarilor climatice. Toxinele produse de algele menționate anterior dauneaza ecosistemului marin, dar și sanatații omului. In Polonia, Lituania…

- La inceputul anului, BestJobs a realizat in Romania, ca partener al The Boston Consulting Group si The Network, studiul Global Talent privind preferintele candidatilor in ceea ce priveste mobilitatea si ocuparea unui loc de munca.Studiul este realizat la nivel global, fiind cel mai mare de…